Lohri 2026: 5 मिनट में बनाएं 5 तरह के पॉपकॉर्न, खास बन जाएगी लोहड़ी, खिल उठेगा सबका चेहरा

Lohri 2026 Special Recipes: लोहड़ी का त्योहार आते ही लोगों के बीत खुशियों का माहौल बन जाता है. ठंडी-ठंडी हवाओं में बोनफायर के चारों तरफ इकट्ठा होकर लोग ढोल की थाप पर डांस करते हैं. उनके हाथ में गरमा-गरम पॉपकॉर्न, मूंगफली और गुड़-तिल से बनी रेवड़ी होती है, जो वो आग में डालते हैं, खुद खाते हैं और अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को भी बड़े चाव से खिलाते हैं. पॉपकॉर्न..लोहड़ी का एक साधारण स्नैक्स नहीं है.



दरअसल, मक्का के दाने नई फसल का प्रतीक होते हैं. ऐसे में इन्हें बोनफायर में डालते हैं और लोग इन्हें भूनकर पॉपकॉर्न बनाकर हारवेस्ट की खुशियां मनाते हैं. ये एक परंपरा है. ऐसे में लोग हर लोहड़ी पर पॉपकॉर्न बनाते हैं. तो इस लोहड़ी 2026, क्यों न सिर्फ साधारण पोपकॉर्न खाने की बजाय फ्लेवर वाले मजेदार पॉपकॉर्न ट्राई किए जाएं? अलग-अलग फ्लेवर आपके लोहड़ी सेलिब्रेशन को और भी क्रंची और मजेदार बना देगा.



1. बटर पोपकॉर्न:

और पढ़ें

इंग्रेडिएंट्स:

मक्के के दाने

मक्खन

नमक

बनाने का तरीका:



1. पैन में मक्खन गरम करें. पोपकॉर्न डालें और नमक मिलाकर ढक दें. बीच-बीच में हिलाते रहें जब तक सभी दाने फूल न जाएं.

लोहड़ी के लिए क्यों बढ़िया: मुलायम और घी से भरपूर पॉपकॉर्न बोनफायर के साथ खाने में मजेदार लगते हैं.

2. चॉकलेट पोपकॉर्न

इंग्रेडिएंट्स:

पॉप्ड बटर पोपकॉर्न

मक्खन

चॉकलेट सॉस

वनीला एसेंस

बनाने का तरीका:



1. मक्खन गरम करें. इसमें चॉकलेट सॉस और वनीला डालकर अच्छे से मिलाएं. पॉपकॉर्न डालकर कोट करें.



चॉकलेट पॉपकॉर्न बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आते हैं.



3. नमकीन पोपकॉर्न

इंग्रेडिएंट्स:

पॉपकॉर्न

तेल

हल्दी

नमक

बनाने का तरीका:



1. तेल गरम करें. नमक और हल्दी डालें. पॉपकॉर्न डालकर ढक दें और हिलाते रहें जब तक सभी दाने फुल न जाएं.

अगर आप मीठा नहीं चाहते या हल्का स्नैक पसंद करते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन है.

Advertisement

4. मसाला पॉपकॉर्न

इंग्रेडिएंट्स:

नमकीन पॉपकॉर्न

तेल

लाल मिर्च पाउडर

चाट मसाला

बनाने का तरीका:



1. तेल गरम करें. मसाले डालकर पॉपकॉर्न में अच्छे से मिलाएं.

अगर आप स्वाद में थोड़ा तड़का पसंद करते हैं तो मसाला पॉपकॉर्न बिल्कुल सही है.

5. टमाटर पॉपकॉर्न

इंग्रेडिएंट्स:

नमकीन पॉपकॉर्न

तेल

टमाटर सॉस

लाल मिर्च पाउडर

बनाने का तरीका:



1. तेल गरम करें. टमाटर सॉस और मिर्च पाउडर मिलाएं. पॉपकॉर्न डालकर अच्छे से कोट करें.

टिप: इसे तुरंत खाएं, थोड़ी देर में सॉफ्ट हो सकते हैं.

---- समाप्त ----