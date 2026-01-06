Easy Trick To Shell Green Peas: कितने किलो भी हो मटर...5 मिनट में जाएगी छिल, अपनाएं ये आसान तरीका, मेहनत होगी आधी

Easy Trick To Shell Green Peas: सर्दियों में एक सब्जी ऐसी होती है, जो सभी चीजों में डाली जाती है. अगर आप सोच रहे हैं कि वो आलू है, तो आप गलत हैं. वो आलू नहीं, बल्कि छोटे-छोटे दानों वाली मीठी-मीठी मटर है. जी हां, सर्दियों का मौसम आते ही हरी-हरी मटर ना केवल बाजारों में बल्कि आपके घर में बनने वाली हर डिश में भी दिखने लगती है. ठंड के मौसम में मटर के बिना खाना अधूरा-सा लगता है. मटर खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन इसका मजा तब किरकिरा हो जाता है, जब मटर छीलने की बारी आती है.



थोड़ी-सी मटर छीलने में ही बहुत टाइम लग जाता है. ऐसे में अगर ज्यादा मटर छीलनी हो तो घंटों बैठकर दाने निकालते-निकालते हाथ दर्द करने लगते हैं और मन भी ऊब जाता है. कई बार तो इसी झंझट की वजह से लोग मटर बनाना ही टाल देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक आसान ट्रिक की मदद से आप एक..दो नहीं बल्कि कितने किलो मटर भी आसानी से छील सकते हैं.



पहले मटर को करें हल्का गर्म

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें. पानी उबलने से ठीक पहले गैस बंद कर दें. अब इसमें सारी मटर की फलियां डाल दें और ऊपर से ढक्कन रखकर दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मटर का छिलका थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और दाने आसानी से बाहर आने लगते हैं.

फिर ठंडा पानी दिखाएगा असर

अब गर्म पानी से मटर निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डाल दें. गर्म और ठंडे पानी के फर्क से मटर की फली ढीली पड़ जाती है. यही वजह है कि इसके बाद मटर छीलना बहुत आसान हो जाता है.

छीलना होगा आसान

ठंडे पानी के बाद मटर की फली को बस हल्के से दबाएं या थोड़ा सा मोड़ें. आप देखेंगे कि दाने खुद-ब-खुद बाहर निकलने लगेंगे. न ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, न नाखून खराब होंगे.

इस आसान से तरीके की सबसे अच्छी बात ये है कि जहां पहले 1–2 किलो मटर छीलने में काफी वक्त लगता था, वहीं अब 3 से 5 किलो मटर भी कुछ ही मिनटों में आसानी से छिल जाती है. छीलने के बाद मटर को साफ पानी से धो लें.

