How To Clean Berries: सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं! स्ट्रॉबेरी-ब्लूबेरी के साथ पेट में जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स, डॉक्टर की बताई इन 2 ट्रिक्स से करें सफाई

How To Clean Berries: स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी या रास्पबेरी..बेरीज खाना भला किसे पसंद नहीं होता? ये छोटी-छोटी बेरीज देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद भी होती हैं. इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने और दिमाग को तेज रखने में मदद करता है. लेकिन क्या आप इन्हें जल्दबाजी में सिर्फ पानी के नीचे धोकर खा लेते हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए है.

और पढ़ें

दरअसल, अगर बेरीज को सही तरीके से साफ न किया जाए, तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? बेरीज बहुत डेलिकेट होती हैं और इन्हें उगाने के दौरान इनमें कीटनाशक (पेस्टिसाइड), मिट्टी और बैक्टीरिया चिपके रह सकते हैं. ऊपर से सिर्फ पानी से धो देने पर ये गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होती. अगर ऐसी बेरीज बिना ठीक से साफ किए खा ली जाएं, तो पेट खराब होने, इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

सिर्फ नमक के पानी से बेरीज को धो लेना काफी नहीं होता, बल्कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से इन्हें अच्छी तरह साफ करना ज्यादा सुरक्षित होता है.



क्यों जरूरी है बेरीज को अच्छी तरह साफ करना?

डॉ. मायरो फिगुरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि बेरीज जमीन के पास उगती हैं और इन्हें उगाने से लेकर बाजार तक पहुंचने में कई हाथों से गुजरना पड़ता है. इस दौरान इनमें मिट्टी, गंदा पानी, बैक्टीरिया और कीटनाशक (पेस्टिसाइड) चिपक सकते हैं.

Advertisement

डॉक्टर के मुताबिक, खासकर स्ट्रॉबेरी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

किन फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड?

डॉ. मायरो फिगुरा ने इंस्टाग्राम पर उन फलों और सब्जियों की लिस्ट शेयर की है, जिनमें आमतौर पर सबसे ज्यादा कीटनाशक पाए जाते हैं:

पालक

स्ट्रॉबेरी

केल, सरसों और कोलार्ड साग

अंगूर

आड़ू

चेरी

नेक्टेरिन

नाशपाती

सेब

ब्लैकबेरी

ब्लूबेरी

आलू





स्ट्रॉबेरी का हरा डंठल कब हटाएं?

अगर आप स्ट्रॉबेरी तुरंत नहीं खाने वाले हैं, तो उसका हरा डंठल (कैप) न हटाएं. इससे स्ट्रॉबेरी में पानी नहीं जाता और उसका स्वाद भी बना रहता है. जब खाने का मन हो, तब पहले डंठल हटाएं और फिर धोएं. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर कीटनाशक इसी हिस्से में होते हैं.

बेरीज साफ करने का सबसे असरदार तरीका: बेकिंग सोडा

डॉ. फिगुरा के अनुसार, बेकिंग सोडा से धोना सबसे बढ़िया और असरदार तरीका है.

ऐसे करें इस्तेमाल:

बेरीज को बेकिंग सोडा से साफ करने के लिए 2 कप पानी लें. उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. फिर बेरीज को 12–15 मिनट तक इसमें भिगो दें. ऐसा करने के बाद फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. एक स्टडी के मुताबिक, ये तरीका 96% तक पेस्टिसाइड हटाने में मदद करता है.

सिरके से धोना भी है आसान तरीका

डॉ. फिगुरा बताते हैं कि अगर बेकिंग सोडा न हो, तो सफेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Advertisement

तरीका:

2 कप पानी में 1 चम्मच सफेद सिरका मिलाएं. इस पानी में बेरीज को 5 मिनट तक भिगोएं. इसके बाद साफ पानी में धो लें. ये तरीका बैक्टीरिया और गंदगी हटाने में मदद करता है.

---- समाप्त ----