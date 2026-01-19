How To Boil Potatoes Without Water: बिना पानी के कैसे उबाल सकते हैं आलू? जान लें ये देसी ट्रिक, मिनटों में होगा काम

How To Boil Potatoes Without Water: सर्दियां हों या गर्मियां आलू के पराठे, भुने आलू की सब्जी और उबले आलू से बनने वाली कोई भी डिश लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. ये डिश खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन जब इन्हें बनाने की बात आती है तो लोग आलस मानते हैं. आलू के पराठों से लेकर भुने आलू बनाने में आलस सिर्फ एक काम में आता है और वो है आलू उबालना. जी हां, आलू उबालना बहुत बोरिंग काम लगता है. सबके दिमाग में आता है अब कुकर में डालकर उसमें पानी डाले और फिर उनके उबलने का इंतजार करे. इसके साथ ही पानी में उबले आलू कई बार ज्यादा नरम हो जाते हैं और उनमें नमी भी रह जाती है, जिससे चीजें बनाते वक्त स्वाद और शेप दोनों बिगड़ सकते हैं.



अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्या पानी के बिना आलू उबल ही नहीं सकते? तो बता दें, इस सवाल का जवाब हां है. बिना पानी के भी आलू आसानी से उबल सकते हैं. जी हां, बिना एक बूंद पानी के भी आलू बिल्कुल सही तरीके से उबाले जा सकते हैं. ऐसे में हम आपको एक देसी ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से आलू उबाल सकते हैं.



आखिर बिना पानी के कैसे उबलते हैं आलू?

अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, जिसकी मदद से आलू बिना पानी के उबाले जा सकते हैं. तो बता दें, आप आलू भाप (स्टीम) की मदद से भी उबाल सकते हैं. आलू के अंदर पहले से मौजूद नमी और कुकर के अंदर बनने वाली गर्म भाप, आलू को धीरे-धीरे सॉफ्ट कर देती है.



बिना पानी के आलू उबालने का आसान तरीका



1. कुकर तैयार करें: सबसे पहले प्रेशर कुकर के तले में हल्का-सा तेल या घी लगा दें, ताकि आलू चिपके और जले नहीं.

2. आलू अच्छे से धो लें: कुकर में रखने से पहले आलू को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. अगर आलू बहुत बड़े हैं, तो उन्हें बीच से आधा काट सकते हैं, इससे वे जल्दी पकते हैं.

3. गीले कपड़े का इस्तेमाल करें: अब एक साफ सूती कपड़ा लें और उसे हल्का-सा गीला कर लें. इस कपड़े को आलू के ऊपर फैला दें. यही कपड़ा भाप बनाने में मदद करता है.

4. कुकर बंद करके पकाएं: अब कुकर का ढक्कन बंद करें और धीमी आंच पर 2 से 3 सीटी आने दें. सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और कुकर को अपने आप ठंडा होने दें. जब आप कुकर खोलेंगे तो देखेंगे कि आलू बहुत अच्छे से उबल चुके हैं.



एक आसान तरीका और भी जान लें

अगर आप गीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो कुकर के तले में मोटा नमक फैलाकर उस पर जाली या स्टैंड रख दें. ठीक वैसे ही जैसे आप कुकर में बेकिंग करने के लिए करते हैं. फिर इस स्टैंड के ऊपर आलू रख दें.



धीमी आंच पर पकाने से नमक गर्म होता है और भाप बनाकर आलू पकाने में मदद करता है.

इन बातों का रखें ध्यान



1. अगर आप इनमें से किसी भी ट्रिक से बिना पानी के आलू उबालना चाहते हैं तो आंच तेज न रखें, वरना आलू नीचे से जल सकते हैं.

2. गैस बंद करने के बाद कुकर की भाप निकलने का इंतजार करें और कुकर खोलने में जल्दी न करें.

3. आलू को कांटे से चेक कर लें, अगर आसानी से घुस जाए तो आलू तैयार हैं.

