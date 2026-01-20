2 रोटी में मिलेगा 40 ग्राम प्रोटीन! बस इन 3 चीजों से बनाएं, भूल जाएंगे Protein Shake पीना

High protein roti recipe: भारतीय भोजन की थाली में रोटी एक अहम हिस्सा है. नॉर्थ इंडियन लोगों की थाली में रोटी शरीर को एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है जो दिनभर के लिए जरूरी ताकत प्रदान करता है. आमतौर पर लंच और डिनर में रोटी खाना ही पसंद करते हैं और जब रोटी को दाल, पनीर, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन सोर्स के साथ खाया जाता है तो भोजन संतुलित और ज्यादा असरदार बन जाता है. लेकिन लंबे समय तक पेट भरे रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी काफी जरूरी है क्योंकि प्रोटीन शरीर की मरम्मत, मसल्स गेन, हार्मोन संतुलन और इम्युनिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है.

हालांकि रोटी में काफी कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप अपनी कार्ब से भरपूर रोटी को भी हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हैं. तो आइए उस तरीके को जानते हैं.

हाई प्रोटीन रोटी बनाने का तरीका

हेल्थ कंसल्टेंट अनंत अग्रवाल ने राज शमानी पॉडकास्ट में बताया था, 'मैंने एक प्रोटीन आटा बनाया है जिसकी 1 रोटी में 20 ग्राम प्रोटीन होता है. मतलब अगर आप एक वेजिटेरियन है 2 रोटी में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा.'

इस रोटी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है. पी प्रोटीन (Pea Protein), 300 ग्राम सत्तू का आटा या फिर बेसन और 100 ग्राम खपली आटा या कोई भी आटा. गूथने में आसानी हो इसके लिए चाहें तो थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं.

इन तीनों को मिलाकर यदि आप 40-50 ग्राम लेकर रोटी बनाते हैं तो आपको उस एक रोटी में करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. जो लोग प्रोटीन शेक नहीं पी सकते तो उन लोगों को 2 रोटी में लगभग डेढ़ या 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के बराबर प्रोटीन मिल जाएगा क्योंकि 1 स्कूप व्हे प्रोटीन में लगभग 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है.

पी (मटर) प्रोटीन, मटर से बनने वाला एक प्लांट-बेस्ड प्रोटीन है जो शाकाहारियों के लिए बेहतरीन विकल्प है. यह सभी जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है और ग्लूटेन-फ्री होने के कारण आसानी से पच जाता है.

पर्याप्त प्रोटीन खाने से शरीर पर क्या असर होगा

शरीर के लिए प्रोटीन एक 'बिल्डिंग ब्लॉक' की तरह काम करता है. पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने से आपके शरीर पर कई असर देखने मिलते हैं.

मसल्स ग्रोथ और रिकवरी: यह नई को बनाने में मदद करता है, खासकर यदि आप एक्सरसाइज करते हैं.

यह नई को बनाने में मदद करता है, खासकर यदि आप एक्सरसाइज करते हैं. रिपेयरिंग: वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में जो टूट-फूट होती है प्रोटीन उसकी मरम्मत करता है, जिससे दर्द कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है.

वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में जो टूट-फूट होती है प्रोटीन उसकी मरम्मत करता है, जिससे दर्द कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है. भूख पर नियंत्रण: प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप फालतू स्नैक्स खाने से बच जाते हैं.

प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप फालतू स्नैक्स खाने से बच जाते हैं. मेटाबॉलिज्म बूस्ट: प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा (कैलोरी) खर्च करनी पड़ती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है.

प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा (कैलोरी) खर्च करनी पड़ती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है. हड्डियों की मजबूती: प्रोटीन न केवल मसल्स बल्कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी (Osteoporosis) के खतरे को कम करता है.

प्रोटीन न केवल मसल्स बल्कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी (Osteoporosis) के खतरे को कम करता है. बाल, त्वचा और नाखून: हमारे बाल और नाखून मुख्य रूप से 'केराटिन' नामक प्रोटीन से बने होते हैं. पर्याप्त प्रोटीन से बालों का झड़ना कम होता है और त्वचा में चमक बनी रहती है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

