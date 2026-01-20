2 रोटी में मिलेगा 40 ग्राम प्रोटीन! बस इन 3 चीजों से बनाएं, भूल जाएंगे Protein Shake पीना

High protein roti recipe: भारतीय भोजन की थाली में रोटी एक अहम हिस्सा है. नॉर्थ इंडियन लोगों की थाली में रोटी शरीर को एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है जो दिनभर के लिए जरूरी ताकत प्रदान करता है. आमतौर पर लंच और डिनर में रोटी खाना ही पसंद करते हैं और जब रोटी को दाल, पनीर, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन सोर्स के साथ खाया जाता है तो भोजन संतुलित और ज्यादा असरदार बन जाता है. लेकिन लंबे समय तक पेट भरे रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी काफी जरूरी है क्योंकि प्रोटीन शरीर की मरम्मत, मसल्स गेन, हार्मोन संतुलन और इम्युनिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है.
हालांकि रोटी में काफी कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप अपनी कार्ब से भरपूर रोटी को भी हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हैं. तो आइए उस तरीके को जानते हैं.
हेल्थ कंसल्टेंट अनंत अग्रवाल ने राज शमानी पॉडकास्ट में बताया था, 'मैंने एक प्रोटीन आटा बनाया है जिसकी 1 रोटी में 20 ग्राम प्रोटीन होता है. मतलब अगर आप एक वेजिटेरियन है 2 रोटी में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा.'
इस रोटी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है. पी प्रोटीन (Pea Protein), 300 ग्राम सत्तू का आटा या फिर बेसन और 100 ग्राम खपली आटा या कोई भी आटा. गूथने में आसानी हो इसके लिए चाहें तो थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं.
इन तीनों को मिलाकर यदि आप 40-50 ग्राम लेकर रोटी बनाते हैं तो आपको उस एक रोटी में करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. जो लोग प्रोटीन शेक नहीं पी सकते तो उन लोगों को 2 रोटी में लगभग डेढ़ या 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के बराबर प्रोटीन मिल जाएगा क्योंकि 1 स्कूप व्हे प्रोटीन में लगभग 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है.
पी (मटर) प्रोटीन, मटर से बनने वाला एक प्लांट-बेस्ड प्रोटीन है जो शाकाहारियों के लिए बेहतरीन विकल्प है. यह सभी जरूरी अमीनो एसिड से भरपूर होता है और ग्लूटेन-फ्री होने के कारण आसानी से पच जाता है.
शरीर के लिए प्रोटीन एक 'बिल्डिंग ब्लॉक' की तरह काम करता है. पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने से आपके शरीर पर कई असर देखने मिलते हैं.
Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.