scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Easy Trick To Peel Carrots: 'गाजर का हलवा' खाने का करता है मन..लेकिन छीलने में आता है आलस? इस ट्रिक से आधे समय में छिल जाएंगी गाजर

Easy Trick To Peel Carrots: सर्दियों में गाजर का हलवा और सब्जी बनाने का मन तो करता है, लेकिन गाजर छीलने की मेहनत रोक देती है? आज हम आपको एक आसान किचन ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे गाजर आधे समय में छिल जाएंगी और हाथों पर भी कम जोर पड़ेगा.

Advertisement
X
पीलर को सिर्फ एक तरफ चलाने से हाथ दुखने लगते हैं. (Photo: ITG)
पीलर को सिर्फ एक तरफ चलाने से हाथ दुखने लगते हैं. (Photo: ITG)

Easy Trick To Peel Carrots: सर्दियों के मौसम में कभी गरमागरम गाजर का हलवा खाने का मन करता है, तो कभी सब्जी या सूप में गाजर डालने का. लेकिन जैसे ही किसी गाजर वाली डिश का ख्याल आता है, दिमाग में पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी सारी गाजर छीलेगा कौन? गाजर छीलने की सोचते ही सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. एक-एक करके गाजर छीलना न सिर्फ बोरिंग होता है, बल्कि थोड़ी देर में हाथ भी दुखने लगते हैं. खासकर जब ज्यादा मात्रा में हलवा या सब्जी बनानी हो, तो यही काम सबसे बड़ा टास्क लगने लगता है. कई बार लोग इसी वजह से गाजर का हलवा बनाने का प्लान टाल देते हैं. उन्हें बाजार से गाजर का हलवा खरीदना आसान लगता है.

लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. एक आसान और स्मार्ट कुकिंग ट्रिक की मदद से आप गाजर छीलने में लगने वाले समय को काफी हद तक कम कर सकते हैं या कहें लगभग आधा कर सकते हैं. इससे न सिर्फ काम जल्दी होगा, बल्कि हाथों पर भी कम जोर पड़ेगा और आप बिना झंझट सर्दियों की पसंदीदा गाजर वाली डिशेज का मजा ले पाएंगे.

गाजर छीलने में कहां गलती करते हैं आप?
अक्सर लोग गाजर छीलते वक्त पीलर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं. ऊपर से नीचे छीलते हैं, फिर पीलर उठाते हैं और दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करते हैं. ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है और हाथ जल्दी थक जाते हैं. यही वजह है कि गाजर छीलना कई बार इतना झंझट वाला काम लगने लगता है कि सब्जी बनाने का मन ही नहीं करता.

गाजर छीलने का सही और आसान तरीका
आपको ये समझने की जरूरत है कि असल में पीलर सिर्फ एक तरफ से ही काम नहीं करता है. आप इसे आगे और पीछे दोनों तरफ चला सकते हैं. यानी पीलर को बार-बार उठाने की जरूरत ही नहीं है. आप पीलर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरह से चला सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Death Mystery: मौत से पहले दिमाग क्या देखता है? जानें..
दलिया VS उपमा: वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं? (Photo- Getty Image)
दलिया या उपमा, नाश्ते में क्या खाना ज्यादा हेल्दी है और किससे घटेगा वजन?
Karan Johar Weight Loss (Photo: ITG)
रोटी छोड़ी, आलू और चावल खाकर करण जौहर ने घटा लिया वजन! खुद खोला राज
Revadi Recipe (Photo: ITG)
लोहड़ी पर बनाएं बाजार जैसी गुड़-तिल रेवड़ी, कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी
Do not ignore clothes label
पहली धुलाई में पुराने दिखने लगे हैं कपड़े? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां
Advertisement

गाजर आधे समय में कैसे छीलें?

  • गाजर को एक हाथ से पकड़ें और पीलर को दूसरे हाथ में लें.
  • पीलर को गाजर के बीच में रखें, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है.
  • अब पीलर को आगे-पीछे लगातार चलाएं.
  • धीरे-धीरे गाजर को घुमाते जाएं और सारा छिलका छील लें.
  • इस तरीके से छिलका तेजी से उतरता है और मेहनत भी कम लगती है.

ये तरीका क्यों है ज्यादा बेहतर?

  • इस ट्रिक को अपनाने से गाजर जल्दी छिलती है.
  • इसके साथ ही हाथों पर जोर कम पड़ता है.
  • पीलर कम बार चलाना पड़ता है.
  • गाजर का हलवा बनाना आसान और मजेदार हो जाता है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement