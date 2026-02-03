scorecardresearch
 
Bajre Ka Halwa: सर्दियां जाने से पहले जरूर खाएं बाजरे का हलवा, शेफ संजीव कपूर की स्पेशल टिप से स्वाद बनेगा शाही, जानें रेसिपी

Bajre Ka Halwa: सर्दियों में बाजरे का हलवा स्वाद और सेहत का परफेक्ट संगम है. इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है. इसकी रेसिपी संजीव कपूर ने शेयर की है.

बाजरे का हलवा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है. (Photo: ITG)
Bajre Ka Halwa: सर्दियों का मौसम खास तरह के स्वाद के लिए याद रखा जाता है. ऐसे में अगर आप सर्दियां जाने से पहले कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो बाजरे का हलवा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. ये हलवा ना केवल आपके मीठे की क्रेविंग को शांत करेगा बल्कि आपके शरीर को हेल्दी रखने में मददगार है. 

मीठा, खुशबूदार और सेहतमंद हलवा आपके पेट को गर्म रखता है बल्कि सर्दियों की ठंड में शरीर को भी ताकत देता है. मशहूर शेफ संजीव कपूर ने इसे बनाने का आसान तरीका बताया है, जिसे आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं. तो इस सर्दी के मौसम जाते‑जाते बाजरे की रोटी के साथ ही स्वादिष्ट बाजरे के हलवे का मजा भी जरूर लें. इसे बनाना बेहद आसान है.

इंग्रेडिएंट्स

  • 1½ कप बाजरे का आटा
  • ½ कप घी
  • 1 कप चीनी
  • 1 टेबलस्पून कटी हुई बादाम + सजाने के लिए
  • 1 टेबलस्पून कटी हुई पिस्ता + सजाने के लिए
  • ½ चम्मच हरी इलायची पाउडर

बनाने की विधि (Method)

1. बाजरे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे के आटे को भून लें. ऐसा करने के लिए स्टील पैन में ¼ कप घी गरम करें. इसमें बाजरे का आटा डालकर 8-10 मिनट तक भूनें, जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक. इससे हलवा का स्वाद और बढ़ जाता है.

2. अब इसमें 4 कप पानी डालें और अच्छे से मिलाएं. इसके बाद पैन को ढककर 4-5 मिनट तक पकाएं.

3. अब इसमें चीनी, बादाम, पिस्ता और हरी इलायची पाउडर डालें. सब कुछ अच्छे से मिलाएं ताकि स्वाद एक जैसा हो जाए.

4.  शेफ संजीव कपूर कहते हैं कि इसके बाद इसमें बचा हुआ घी डालें और मध्यम आंच पर 2 मिनट पकाएं. अब आपका मलाईदार बजारे का हलवा तैयार है. 

5. हलवे को सर्विंग बाउल में निकालें. ऊपर से थोड़े बादाम और पिस्ता छिड़कें और गरमा गरम परोसें.

शेफ संजीव कपूर की टिप

शेफ संजीव कपूर ने बाजरे के हलवे को थोड़ा और खास बनाने के लिए एक टिप शेयर की है. वो कहते हैं अगर आप इसे खास स्वाद देना चाहते हैं तो 2-3 केसर के धागे गर्म दूध में भिगोकर हलवे में डाल सकते हैं.

