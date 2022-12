Cooking Tips: परफेक्ट शाही पनीर बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, स्वाद चखकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Shahi Paneer Recipe: ढाबे या रेस्तरां में जाते ही सबसे पहले दिमाग में शाही पनीर का ही ख्याल आता है. रेस्तरां के शाही पनीर का स्वाद वाकई बेहद उम्दा लगता है. कई लोगों को घर पर शाही पनीर बनाना झंझट का काम लगता है. साथ ही अगर अच्छा ना बना हो तो लगता है सारी मेहनत बेकार चली गई. आज हम आपके लिए शाही पनीर की ढाबे वाली परफेक्ट रेसिपी लेकर आए हैं.

Shahi Paneer Ingredients: सामग्री

2 प्याज

2 टमाटर

2 सूखी लाल मिर्च

1 कटोरी दही

1 कटोरी काजू

1 कटोरी मलाई

250 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच देसी घी

1 चम्मच जीरा

3-4 लौंग

5-6 काली मिर्च

3 छोटी इलायची

2 बड़ी इलायची

1 तेज पत्ता

1 दाल चीनी स्टिक

1 चम्मच अरदक-लहसुन का पेस्ट

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1 चम्मच हरा धनिया पाउडर

2 चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक

1 चम्मच चीनी

2 कटोरी दूध



How to make Dhaba Style Shahi paneer at home: शाही पनीर बनाने की विधि



सबसे पहले हम काजू को थोड़ा नरम करेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से बन पाए. इसके लिए 1 गिलास पानी में 5 मिनट काजू को थोड़ा उबाल लें, ध्यान रखें इनको बिल्कुल घोलना नहीं है. उबलने के बाद इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे. इसके बाद प्याज को काटकर मिक्सी में पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे. प्याज के पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे. इसके अलावा टमाटर मिर्ची का एक साथ पेस्ट बनाकर बाउल में निकाल लें. इसी तरह उबले हुए काजू का भी पेस्ट बनाकर बाउल में निकाल लेंगे. सभी पेस्ट तैयार करके अलग-अलग बाउल में रख लेंगे.

शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमें 1 कटोरी दूध की मलाई भी लेनी है. आधी से ज्यादा कटोरी मलाई निकालकर भी रख लें. इसके बाद पनीर के चकोर पीस काट लें. अब शाही पनीर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. अब हम कढ़ाही को गैस पर चढ़ाएंगे.

कढ़ाही में मसाला बनाना शुरू करें

गैस पर कढ़ाही में 2 बड़े चम्मच देसी घी गर्म करें फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 दाल चीनी स्टिक. इन सभी चीजों को चलाकर 3-4 मिनट तक पकने दें. इसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल कर पकाएं. प्याज को ब्राउन नहीं करना. हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए बस तब तक भूनना है.

प्याज हल्का भुनने के बाद मसाले डालें:

जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर आ जाए तो इसमें 1 चम्मच अरदक-लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक पकाएंगे. अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट तक पकाएंगे. इसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर चला देंगे. इसके बाद इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर चला दें. जब तक यह मसाला तेल ना छोड़ दें और रंग सुनहरा ना हो जाए इसे भूनते रहें. इसके बाद तैयार का हुआ टमाटर का पेस्ट और स्वादनुसार नमक डालकर अच्छे से पकाएं. ढककर करीबन 5 मिनट तक पकाएं. इसके बाद इसमें 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, दही मिलाकर अच्छे से मिला दें फिर ढककर करीबन 5-7 मिनट तक पकाएं.

मसाले पकने के बाद दही और मलाई डालें:

जब दही अच्छे से मिक्स होकर पक जाए तो इसमें मलाई भी डाल दें. मलाई को हमें बहुत अच्छे से पकाना है. लगातार चलाने के बाद इसे 10 मिनट तक ढककर पकाएं. बीच-बीच में चलाते भी रहें. जब तेल और ग्रेवी अलग होने लग जाए तो मतलब ग्रेवी काफी हद तक पक चुकी है. अब हम इसमें दूध मिला देंगे. 5 मिनट तक पकाएं फिर इसमें कसूरी 2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं.

शाही पनीर में हल्की सी मिठास होती है तो इसीलिए इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल दें. अब आखिरी में हम इसमें पनीर डालेंगे.पनीर को लास्ट में ही डालें नहीं तो वह टूट सकता है. 5 मिनट ढककर पकाएं. आपका ढाबा स्टाइल शाही पनीर तैयार है.