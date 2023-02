10 मिनट में तैयार करें सेव-टमाटर की सब्जी, नोट करें राजस्थान की रेसिपी

Sev Tamatar Sabji Recipe: गुजरात का स्वादिष्ट खानपान देश दुनिया में मशहूर है, खासकर गुजराती ढोकला के तो हर जगह चर्चे हैं. खाखरा-फाफड़ा से लेकर सेव टमाटर की सब्जी का स्वाद हर किसी को भाता है. टमाटर और सेव की सब्जी बेहद स्वादिष्ट लगती है. हालांकि यह सब्जी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी काफी लोकप्रिय है. अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको इसे राजस्थानी स्टाइल में बनाना चाहिए. राजस्थानी स्टाइल में सेव टमाटर की सब्जी को अपनी रसोई में बनाने के लिए ये रेसिपी लिखकर रख लें.

Sev Tamatar Sabji Ingredients: सेव टमाटर सब्जी की सामग्री

6 टमाटर

1 इंच अदरक

4 हरी मिर्च

1 कप रतलामी सेव

1 पिंच हींग

1 टेबल स्पून जीरा

1 टेबल स्पून सरसों के दानें

2 चम्मच तेल

How to make sev tamatar sabji in Rajasthani style: सेव टमाटर की सब्जी बनाने की विधि:

सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को मोटा-मोटा काट लें, साथ ही अदरक को बारीक काट लें या फिर आप इसे घिस भी सकते हैं. अब 4 टमाटर को मोटा-मोटा काट लें और बाकि बचे 2 टमाटर को कद्दूकस से घिस लें. अब गैस पर पैन चढ़ाएं और तेल डालकर गर्म करें. फिर इसमें राई और जीरा डालकर तड़काएं. भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालकर मिक्स करें. जब टमाटर थोड़ा पक जाए तो इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर मिक्स कर दें.

2 मिनट बाद मिश्रण में नमक डाल दें. अब सब्जी को ढककर करीबन 3-4 मिनट तक पकाएं, बीच में इसमें आधा कप से कम पानी भी मिला दें ताकि यह अच्छे से पक जाए. तय समय बाद ढक्कन हटाएं फिर गरम मसाला और रतलामी सेव डालकर हल्का मिक्स कर दें. इसी दौरान आप इसमें पानी भी मिला दें. 3-4 मिनट ढककर पकाएं और आपकी सब्जी तैयार है.