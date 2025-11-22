52 की उम्र में 25 की लगती हैं Malaika Arora, वर्कआउट के साथ रोज खाती हैं 1 चम्मच ये ‘सुपरफूड’

बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए चर्चा में रहते हैं. उन्हीं में से एक हैं मलाइका अरोड़ा. उम्र के 51वें पड़ाव पर भी मलाइका इतनी फिट और जवां दिखती हैं कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. उनकी टोंड बॉडी और ग्लोइंग स्किन देखकर लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका राज आखिर क्या है. बहुत से लोग मानते हैं कि ये सिर्फ जीन या मेकअप का असर है, लेकिन मलाइका ने हाल ही में खुद बताया कि उनकी फिटनेस और खूबसूरती का असली राज क्या है.

पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा

सोहा अली खान के पॉडकास्ट All About Her With Soha Ali Khan के पहले एपिसोड में मलाइका ने अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में खुलकर बात की थी. इस एपिसोड में सोहा अली खान और मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर भी मौजूद थीं. जब सोहा ने मलाइका से उनका फिटनेस सीक्रेट पूछा तो उन्होंने बेहद नॉर्मल लेकिन चौंकाने वाला जवाब दिया, मलाइका ने कहा, 'घी मेरा सुपरफूड है, मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी में प्रायोरिटी दी है.'

घी है मलाइका का सुपरफूड

जहां आज के समय में कई लोग घी से दूरी बना लेते हैं, लेकिन मलाइका का मानना है कि घी ही उनकी जवानी और फिटनेस का सबसे बड़ा राज है. वो हमेशा घर का बना साधारण खाना खाती हैं, जिसमें घी जरूर शामिल होता है. उनका कहना है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की फिलॉसफी को फॉलो करती हैं, भले ही उन्होंने उनसे कभी पर्सनली सलाह न ली हो, लेकिन उनकी वोकल फॉर लोकल सोच और लोकल फूड को प्रायोरिटी देना, मलाइका की लाइफस्टाइल का हिस्सा है.

घी खाने के फायदे

घी पाचन शक्ति को मजबूत करता है और आंतों के लिए फायदेमंद है.

यह त्वचा को ग्लो और बालों को हेल्दी बनाता है.

घी जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करता है.

यह इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से बचाव करता है.

सही मात्रा में घी खाने से दिल हेल्दी रहता है और एनर्जी भी देता है.

फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं

मलाइका अरोड़ा का कहना है कि फिटनेस कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है. सही आदतें और बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाकर आप भी हर उम्र में हेल्दी और जवां दिख सकते हैं. अगर आप भी मलाइका की तरह 50 साल की उम्र के बाद भी फिट और खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो उनकी कुछ आदतों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए.

घर का बना साधारण खाना खाएं.

घी को अपनी डाइट में शामिल करें.

रोजाना 7-8 घंटे की पूरी नींद लें.

खूब पानी पिएं.

हर दिन थोड़ी मेहनत और नियम बनाए रखें.

