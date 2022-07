Cooking Tips: बिना मसाले के ऐसे बनाएं फ्राई करेला, खाने में स्वाद नहीं लगेगा कड़वा

Karela Fried Recipe: करेला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन इसके कड़वेपन के कारण कुछ लोग इसे खाने से बचते हैं. हम आपको बिना मसाले के बनने वाला क्रिस्पी फ्राई करेला बनाने की विधि बता रहे हैं, जो खाने में बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी बल्कि दाल-चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपकी थाली में जान डाल देगा. आइए जानते हैं बिना मसाले के और बिना कड़वाहट के कैसे बनाएं क्रिस्पी करेला.

> Crispy Fried Karela Ingredients: सामग्री

10 करेले

कटी हुई 3 प्याज

1 चुटकी हींग

आवश्यकतानुसार तेल

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च

नमक स्वादानुसार

> How To Make Crispy Fried Karela: क्रिस्पी फ्राई करेला बनाने की विधि:

सबसे पहले करेलों को अच्छे से धो लें.

पंखें के नीचे या धूप में करेलों को अच्छे से सुखा लें.

अब रिंग की तरह गोल आकार में सभी करेलों को काट लें. (ज्यादा मोटे साइज में ना काटें).

अब ऊपर से नमक छिड़क कर रख दें. ताकि करेले का कड़वापन दूर हो सके.

अब एक पैन लें उसमें तेल डालकर गर्म करें.

तेल में हींग और जीरा डालकर चटकाएं.

अब हरी मिर्च डालकर भून लें.

अब इसमें प्याज डाल दें.

गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लें.

अब इसमें कटे हुए करेले डाल दें.

हल्का चलाएं फिर धीमी आंच पर भूनें.

बीच-बीच में इन्हें चलाते रहें.

इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें और ढककर भूनें.

ऊपर से नमक और चाट मसाला डाल दें.

क्रिस्पी होने पर परोसें.

> How to remove bittness of bitter gourd: करेले का कड़वापन दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स: