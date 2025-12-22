Winter Special Chai: आचार्य बालकृष्ण के ये 3 नुस्खे चाय को बना देंगे कड़क, एक-एक चुस्की में सेहत के साथ मिलेगा स्वाद का मजा

Winter Special Chai: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चाय पीने का मजा ही कुछ और हो जाता है. सुबह की ठंडी हवा हो या शाम की हल्की ठिठुरन, ऐसे में एक कप गर्म चाय की चुस्की शरीर और मन दोनों को सुकून देती है. ठंड के दिनों में ज्यादातर लोग बार-बार चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है और थकान भी दूर होती है.



लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर चाय में सही चीजें मिलाई जाएं, तो यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद बन सकती है? आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, सर्दियों में चाय को ज्यादा स्वादिष्ट, थोड़ी तीखी और हेल्दी बनाने के लिए तीन खास चीजें जरूर डालनी चाहिए. ये चीजें न सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि ठंड के मौसम में होने वाली आम परेशानियों जैसे सर्दी, जुकाम और गले की खराश से बचाने में भी मदद करती हैं.

आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि इन आयुर्वेदिक चीजों को चाय में मिलाकर पीने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दियों का असर कम महसूस होता है. इसलिए अगर आप भी सर्दियों में रोज चाय पीते हैं, तो इन आसान और घरेलू चीजों को अपनी चाय में शामिल करके उसे और ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं.



1. लौंग: लौंग सर्दियों में चाय का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट देने में भी मदद करती है. इसमें मौजूद पोषक तत्व गले की खराश, खांसी और जुकाम से राहत दिलाने में मददगार होते हैं. चाय में एक-दो लौंग डालने से चाय की खुशबू और तीखापन दोनों बढ़ जाते हैं.

2. तुलसी: तुलसी ना केवल पूजनीय है, बल्कि इसे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है. सर्दियों में तुलसी वाली चाय पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और वायरल इंफेक्शंस से बचाव में मदद मिलती है. तुलसी के पत्ते चाय को हल्का हर्बल स्वाद देते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.

3. अदरक: अदरक सर्दियों की चाय का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. ये चाय को तीखा स्वाद देने के साथ-साथ पाचन सुधारने और सर्दी-जुकाम से राहत दिलाने में मदद करता है. अदरक वाली चाय पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और थकान भी कम महसूस होती है.

चाय ही नहीं सर्दियों में किसी भी ड्रिंक को दोगुना फायदेमंद बना देती हैं ये चीजें

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, लौंग, तुलसी और अदरक को केवल चाय में ही नहीं किसी भी पेय पदार्थ/ड्रिंक में डालकर सेवन करने से न केवल ठंड से बचाव होता है, बल्कि सर्दी-जुकाम में भी राहत मिलती है. साथ ही, इन चीजों के मेल से चाय का स्वाद और खुशबू भी दोगुनी हो जाती है.

