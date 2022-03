Dhokla Recipe: माइक्रोवेव में बनाएं स्पंजी ढोकला, फॉलो करें ये विधि

Dhokla Microwave Recipe, Mug Dhokla: ढोकला ऐसी स्वादिष्ट डिश है, जिसे खाने से पेट भी भर जाता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता. दरअसल, ढोकला खाने से कैलोरी नहीं बढ़ती. ढोकला बेसन से बनाया जाता है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है. साथ ही जो लोग डाइटिंग करते हैं, वह माइक्रोवेव में बना हुआ ढोकला भरपेट खा सकते हैं. इसका लगातार सेवन वजन घटाने में मदद करता है.

Dhokla Recipe Ingredients: सामग्री

1 कप बेसन

4 टीस्पून शक्कर

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 टीस्पून अदरक (बारीक कटा हुआ)

1/2 कप दही

1/2 टीस्पून हींग

1 टीस्पून राई/सरसों का तेल

6-7 कड़ी पत्ते

2 टेबलस्पून हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

1 1/2 टीस्पून फ्रूट साल्ट\ईनो

6 टेबलस्पून तेल

पानी आवश्यकतानुसार

How To Make Dhokla in Microwave at Home: ढोकला बनाने की विधि