शुगर मरीज भी उठा सकते हैं कस्टर्ड का लुत्फ, बस ये रेसिपी करें फॉलो

कस्टर्ड एक हेल्दी डिश है. इसे दूध से बनाया जा सकता है. हालांकि, मीठा होने के चलते अक्सर डायबिटीज मरीज चाहकर भी इसका लुत्फ नहीं उठा पाते हैं. ऐसे में हम कस्टर्ड बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें बिल्कुल शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ऐसा होने से डायबिटीज मरीज इस डिश को चाव से खा सकते हैं और उनके शुगर लेवल में भी इजाफा नहीं होगा.

सामग्री: Ingredients

दूध- 1 लीटर

कस्‍टर्ड पाउडर- 4 टेबल स्पून

चीनी- 6 टेबल स्पून

फल- अंगूर, सेब, केला, अनार या डाई फ्रूट्स

फ्रूट कस्टर्ड बनाने की विधि: How to make custard for diabetic patients

सबसे पहले दूध को उबाल लें

एक अलग बर्तन में थोड़ा सा दूध लें.

इसमें कस्‍टर्ड पाउडर मिलाएं.

कस्टर्ड पाउडर मिक्स वाले मिल्क को उबलते हुए दूध में चलाते हुए डालें.

आंच धीमी करके गाढ़ा होने तक चलाते रहें.

फिर इसे आंच से उतार दें.

ठंडा होने पर इसमें कटे हुए फल या ड्राई फ्रूट्स डालें.

चीनी का बिल्कुल ना करें इस्तेमाल