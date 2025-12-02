ज्यादा अंडे खाने से बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल, डायटीशियन ने बताया एक दिन में कितने खाना सही?

High cholesterol Health Tips: मोटापा और दिल से जुड़ीं बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं. इसका एक कारण हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को अपनी सेहत और खान-पान का खास ख्याल रखना चाहिए. अंडा एक ऐसा फूड है जिसे कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला माना जाता था. कई लोग इसे इसलिए कम खाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे हार्ट को नुकसान हो सकता है.

लेकिन अब नई रिसर्च और न्यूट्रिशनिस्ट की राय बताती है कि यह सोच पूरी तरह सही नहीं है. असल में, हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का होता है न कि अंडे का. इसलिए अगर आप ओवरवेट हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो अंडे को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही मात्रा और सही तरीके से खाने की जरूरत है.

डायटीशियन डॉ.अर्चना बत्रा के अनुसार, वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए डाइट में हाई प्रोटीन, कम फैट और ज्यादा फाइबर होना जरूरी है. अंडा इस जरूरत को काफी हद तक पूरा करता है, बस हमें इसकी मात्रा पर ध्यान रखने की जरूरत है.

हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को कितने अंडे खाने चाहिए?

अधिकतर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हफ्ते में 7 पूरे अंडे यानी रोजाना 1 अंडा खाना सुरक्षित है. जिन लोगों का LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उनके लिए हफ्ते में 3–6 अंडे खाना बेहतर रहेगा.

एग व्हाइट (अंडे की सफेदी) में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में खाया जा सकता है.

एक अंडे की जर्दी में लगभग 186 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए रोज कई पूरे अंडे खाना सही नहीं है, खासकर यदि आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से हाई है. इससे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई हो सकता है.

अंडे खाने के फायदे

अंडा सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.

अंडा सभी नौ जरूरी अमीनो एसिड देता है, जिससे शरीर को मजबूत बनाने और फैट कम करने में मदद मिलती है.

अंडे की जर्दी में विटामिन D, विटामिन B12 और कोलीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं.

हफ्ते में 7 अंडे खाने से फूड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल में रहता है, जिससे हार्ट का जोखिम कम होता है.

वजन कम करने के लिए अंडा कैसे खाएं?

अगर आप रोजाना अंडे खाना पसंद करते हैं, तो कोशिश करें कि एक पूरा अंडा लें और बाकी प्रोटीन के लिए 1–2 एग व्हाइट खाएं.

अंडे को हेल्दी तरीके से पकाना बहुत जरूरी है, खासकर हाई कोलेस्ट्रॉल या ओवरवेट होने पर उबला या पोच्ड अंडा सबसे अच्छा है.कम तेल में स्क्रैम्बल एग बनाएं.

मक्खन, देसी घी, बेकन या बटर वाली ब्रेड से बचें, इन चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. इसलिए सही तरीका LDL बढ़ने से रोकता है और हार्ट हेल्थ बनाए रखता है.

अंडे के साथ हमेशा हाई फाइबर फूड शामिल करें. ओट्स, मल्टीग्रेन ब्रेड, सलाद और सब्जियां इसे संतुलित बनाती हैं. फाइबर पेट भरा रखता है और शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालता है.

किसे और सावधानी बरतनी चाहिए?

अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है या आप उन लोगों में से हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल डाइट से तेजी से बढ़ जाता है (हाइपर-रिस्पॉन्डर), तो ऐसे लोगों को अंडे की मात्रा और कम करने की जरूरत है. इसके लिए नियमित ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की गाइडेंस जरूरी है.

हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रोज एक अंडे के नियम के साथ 3–6 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट दोबारा कराएं. अगर रिपोर्ट ठीक आती है, तो समझें कि यह मात्रा आपके लिए सही है.

