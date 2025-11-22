scorecardresearch
 

Fortis के डॉक्टर ने बताया सुबह नाश्ते में खाएं ये चीजें, दोगुना तेजी से होगा वेट लॉस!

अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और आपको ज्यादा भूख लगती है. इसकी वजह से आप कई बार ओवरईटिंग कर लेते हैं, ऐसे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने वजन घटाने वालों के लिए एक बहुत टेस्टी और बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन बताया है, जो आपको वजन कम करने में मदद करेगा.

वजन घटाने में खान-पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए (Photo: ITG)
वजन घटाने में खान-पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए (Photo: ITG)

Best Breakfast For Weight Loss: मोटापा एक आम समस्या बन गया है और अधिकतर लोग इससे परेशान है. आजकल तो बच्चों में भी मोटापे का एक बड़ी परेशानी बन गया है. ऐसे में लोग वजन घटाने के लिए कई तरह की डाइट अपनाते हैं, नाश्ते से लेकर डिनर तक वो अपनी थाली में तमाम वेट लॉस के लिए जरूरी चीजें शामिल करते हैं. 

अगर आपको भी वजन कम करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, जिससे आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहे हैं और आप ओवरईटिंग से भी बच जाएं. सुबह की शुरुआत अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट से करते हैं तो आपको पूरे दिन एनर्जी लो नहीं लगती है.
 
वसंत कुंज स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्सया, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वेट लॉस के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन के बारे में बताया है. 

डॉ. वत्स्य ने वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा नाश्ता अपनी पोस्ट का टाइटल भी रखा है, जिसमें उन्होंने एक फाइबर से भरपूर नाश्ते के बारे में बताया है, जिससे आपको पूरा दिन पेट भरा हुआ महसूस होता है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने वेट लॉस के लिए हेल्दी और बेस्ट ब्रेकफास्ट दही के साथ चिया सीड्स या तुलसी के बीज को मिलाकर खाना है. उन्होंने लिखा, 'सरल, टेस्टी और वजन घटाने के लिए असल में इफेक्टिव.' 

इस नाश्ते को खाने के फायदे?

दही हेल्दी आंत के लिए प्रोबायोटिक्स देती है, और बीज से फाइबर मिलता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखता है. आपकी भूख का लेवल कम हो जाता है, इससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं और कुल कैलोरी सेवन कम हो जाता है. 

डॉ. वात्स्या ने बताया कि अगर आपको वजन कम करने में परेशानी हो रही है और भूख लगने की समस्या है, तो आपको दही के साथ चिया बीज या तुलसी के बीज खाने चाहिए. 

आपको दही के साथ चिया या तुलसी के बीज क्यों खाने चाहिए? 

  • सुबह दही के साथ चिया या तुलसी के बीज खाने से आपको पहले खाने से ही अपनी लाइफ में फर्क महसूस होगा क्योंकि ये आपको प्रोबायोटिक्स देता है. 
  • डॉ. वत्स्या के अनुसार, चिया बीज पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, जिससे आपको पूरे दिन भूख कम लगती है.
  • आप इस नाश्ते को खाते हैं तो रोजाना आपका कैलोरी सेवन भी कम हो जाता है, यानी आप कम खाने के बावजूद पेट भरा महसूस करते हैं. 

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने सलाह दी है कि इसे 30 दिन तक नाश्ते में नियमित तौर पर खाएं. उन्होंने कहा, 'आप देखेंगे कि आपका पेट कम से कम चार घंटे तक भरा रहता है. इससे हो सकता है कि आप पहले की तरह नाश्ते में भारी पराठा खाना छोड़ दें.'

---- समाप्त ----
