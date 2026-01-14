अंडा या चिकन...किसमें होता है अधिक प्रोटीन? वेट लॉस और मसल्स गेन वाले लोग जान लें

पिछले कुछ दशकों से फिटनेस फ्रीक और हेल्थ को लेकर अवेयर लोगों ने अपनी डाइट पर काफी ध्यान देना शुरू किया है. इसके लिए लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने प्रोटीन इंटेक पर भी ध्यान दे रहे हैं. प्रोटीन के लिए जहां शाकाहारी लोग पनीर, टोफू, दाल आदि को डाइट में शामिल कर रहे हैं तो वहीं नॉन-वेजिटेरियन लोग चिकन और अंडे को डाइट में शामिल करते हैं.



वैसे तो अंडा और चिकन दोनों ही प्रोटीन के बेहतर सोर्स हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, वजन की बात करें तो चिनक ब्रेस्ट में अंडे से लगभग 4-5 गुना अधिक प्रोटीन होता है. लेकिन वहीं अंडे का प्रोटीन अधिक क्वालिटी वाला और बेहद आसानी से अब्जॉर्व होने वाला होता है. तो आइए दोनों के न्यूट्रिशन की तुलना करते हैं और जानते हैं किससे प्रोटीन लेना बेस्ट है?



अंडे के न्यूट्रिशन

और पढ़ें

रिसर्च और न्यूट्रिशनल डेटा के मुताबिक, एक बड़े साइज के अंडे में करीब 6–7 ग्राम तक प्रोटीन होता है लेकिन इसके साइज के आधार पर न्यूट्रिशन की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है. मीडियम साइज के अंडे में 5.7 ग्राम और छोटे अंडे में 4.9 ग्राम प्रोटीन हो सकता है.

वर्ल्ड एग ऑर्गनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार, एक बड़े उबले अंडे में लगभग 6.3–6.5 ग्राम प्रोटीन, विटामिन A, B12, कोलीन, हेल्दी फैट्स और थोड़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है.

​एक और आवश्यक पोषक तत्व जो अंडे में पाया जा सकता है वह है विटामिन डी. ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए जरूरी माना जाता है.

अंडे के सफेद हिस्से में लगभग 3.6 ग्राम प्रोटीन और जर्दी में करीब 2.7 ग्राम प्रोटीन होता है यानी कुल प्रोटीन दोनों हिस्सों में बंटा होता है. अंडा 'कम्प्लीट प्रोटीन' का सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें सभी 9 एसेंशियल अमिनो एसिड्स पाए जाते हैं. अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू करीब 100 मानी जाती है जिसका मतलब है कि शरीर अंडे के न्यूट्रिशन को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है.

Advertisement

चिकन के न्यूट्रिशन?

100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में औसतन 27–32 ग्राम तक प्रोटीन होता है जो समान वजन के अंडों की तुलना में कई गुना ज्यादा है. चिकन में नियासिन, सेलेनियम, फॉस्फोरस और विटामिन B6, B12 जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और इम्युनिटी के लिए जरूरी माने जाते हैं.

​​चिकन ब्रेस्ट लीन मीट माना जाता है यानी इसमें फैट कंटेंट बेहद कम और प्रोटीन ज्यादा होता है जो वेट लॉस और फैट लॉस के लिए मददगार हो सकता है.

पैरामीटर अंडा (50 ग्राम) चिकन 100 ग्राम कैलोरी 70-78 कैलोरी 165-187 कैलोरी प्रोटीन 6-7 ग्राम प्रोटीन 27-32 ग्राम प्रोटीन फैट 4.8-5.3 ग्राम 3.6-4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 0.4-0.6 ग्राम 0-0.51 ग्राम

अंडा या चिकन, प्रोटीन के लिए क्या खाएं?

यदि आपका फोकस सिर्फ हाई क्वांटिटी प्रोटीन, मसल्स गेन और कम कैलोरी में अधिक प्रोटीन लेने पर है तो खासकर एथलीट्स और बॉडीबिल्डर्स के लिए चिकन ब्रेस्ट एक अच्छा ऑपशंस है. लेकिन अगर आप कम बजट में आसानी से मिलने वाला और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर और हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहते हैं तो रोजाना 1–2 अंडे डाइट में रखना बेहतर रहेगा.

​हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल चिकन या अंडे में से एक को चुनने की अपेक्षा अंडा और चिकन दोनों को मॉडरेशन में डाइट में शामिल करें ताकि आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिले और अच्छी क्वालिटी भी मिले.

Advertisement

आपकी हेल्थ कंडीशन (कोलेस्ट्रॉल, गट हेल्थ, वेट गोल), बजट और फूड प्रेफरेंस तय करेंगे कि आप चिकन खाएं या अंडे.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----