हेल्दी बॉडी, हैप्पी यू: सेहत का ध्यान रखेंगे ये 5 डिटॉक्स वॉटर, ऐसे करें तैयार

Detox water Benefits: फेस्टिव सीजन में हम तरह-तरह के मिठाइयां और पकवान खाते हैं. ऐसे में कई बार हमें पेट की समस्याओं को झेलना पड़ता है. साथ ही, आजकल जिस तरह से हम फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी हमारी सेहत पर काफी असर पड़ता है. खुद को हेल्दी और तमाम तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए हमारी बॉडी डिटॉक्सीफिकेशन मांगती है. अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का एक तरीका है- डिटॉक्स वॉटर. यह बॉडी को डिटॉक्स करने में मददगार साबित होते हैं. आप अपने लिए अलग-अलग तरीके से डिटॉक्स वॉटर बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे तैयार करें डिटॉक्स वॉटर.

Coconut Mint Detox Water Recipe:

नारियल का सेवन तरोताजगी बनाए रखने और हाइड्रेटिड रहने के लिए किया जाता है. कोकोनट मिंट डिटॉक्स वॉटर में कई सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करते हैं. इस डिटॉक्स वॉटर को तैयार करना सबसे आसान है. ताज़े पुदीने के पत्तों के साथ-साथ शहद की मिठास और नीबू के खट्टेपन के साथ इसे तैयार किया जा जाता है. आइए देखते हैं विधि.

Coconut Mint Detox water Ingredients:

1 नारियल

4-5 पुदीने की पत्तियां

1 छोटा चममच शहद

1 नींबू का रस

How to Make Coconut Mint Detox Water:

सबसे पहले नारियल फोड़ कर उसका पानी एक जग में डाल लें.

अब नारियल के सफेद हिस्से को चाकू की मदद से निकालकर काट लें.

कटे हुए सफेट हिस्से को नारियल पानी में मिला लें.

ऊपर से पुदीना पत्ती, शहद और एक नींबू निचोड़कर मिला दें.

फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद पिएं.

Cucumber Kiwi Detox Water Recipe:

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खीरे और कीवी का जूस डिटॉक्स वॉटर का काम करता है. इसमें प्रचूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. इन दोनों को मिलाकर आप सिर्फ 10 मिनट में बेहतरीन जूस बनाकर पी सकते हैं. आइए देखते हैं विधि.

Cucumber Kiwi Detox Juice: Ingredinets

4 कीवी

2 खीरा

स्वादानुसार काली मिर्च

1 चुटकी अजवाइन

2 स्कूप (कुटी हुई) बर्फ

1 कप पानी

How To Make Cucumber Kiwi Detox Water:

सबसे पहले कीवी और खीरे को छीलकर काट लें.

20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दें.

अब ब्लेंडर में बर्फ, पानी अजवाइन और कटे हुए फल मिला लें.

गिलास में डालकर पिएं.

आप इसे लम्बे समय तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं.

Pink Salt Ginger Detox Water Recipe:

अदरक, नमक और शहद से इस रिफ्रेशिंग डिटॉक्स वॉटर को तैयार किया जाता है. इसे पीते ही आप ताजगी भरा एहसास पाएंगे. अदरक बदहजमी दूर करने का और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने का काम करता है. आइए देखते हैं बनाने की विधि और सामग्री.

Pink Salt Ginger Detox Water Ingredients:

1 गिलास पानी

एक चुटकी गुलाबी नमक

थोड़ी सी अदरक, कद्दूकस की हुई

1 नींबू का रस

1 टी स्पून शहद

How to Make Pink Salt Ginger Detox Water:

कद्दूकस किए हुए अदरक के साथ पानी उबालें.

कद्दूकस की हुई अदरक को 5 मिनट गर्म पानी में उबाल लें.

अब इस पानी को एक गिलास में छान लें.

ठंडा होने से पहले इसमें नमक, नींबू का रस, और शहद मिलाकर पिएं.



Orange and Carrot Detox Drink:

संतरे और गाजर की खूबी के साथ बने इस डिटॉक्स ड्रिंक की हर किसी को जरूरत है. यह डिटॉक्स ड्रिंक आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकालने में मदद करेगा. इसे बनाना बहुत आसान है. आइए जानते हैं विधि.

Orange and Carrot Detox Drink Ingredients:

2-3 गाजर

2 संतरे

2 चम्मच अदरक

1 चम्मच हल्दी

1 चम्मच नींबू का रस

How To Make Orange and Carrot Detox Drink:

सबसे पहले एक-एक करके संतरे और गाजर का जूस निकाल लें.

अब इन्हें एक गिलास में डालकर ब्लेंडर में डाल दें.

ऊपर से कद्दूकस किया हुआ अदरक और पिसी हुई हल्दी मिलाएं.

मिश्रण को अच्छे से ब्लेंड कर लें.

ऊपर से नींबू का रस डालकर पिएं.

Apple Cinnamon Detox Water Recipe:

मन को हेल्दी खने के लिए जैसे ध्यान करना जरूरी है, वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है. आज हम आपको बताएंगे सेब-दालचीनी डिटॉक्स वाटर कैसे बनाया जाता है.

Apple Cinnamon Detox Water Ingredients:

2 सेब

2 टुकड़े दालचीनी के

पानी जरूरत के अनुसार

आइस क्यूब (चाहें तो)

How to Make Apple Cinnamon Detox Water: