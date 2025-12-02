scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिकन vs मछली: क्या है दोनों में से बेहतर प्रोटीन सोर्स? किससे मिलेगा बेहतर रिजल्ट

चिकन और मछली दोनों में प्रोटीन होता है लेकिन चिकन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि मछली में प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है. दोनों में से क्या खाना अधिक बेहतर है, इस बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
चिकन और मछली दोनों प्रोटीन के सोर्स हैं. (Photo: Pixabay)
चिकन और मछली दोनों प्रोटीन के सोर्स हैं. (Photo: Pixabay)

Chicken vs Fish: भारतीय डाइट में वैसे तो प्रोटीन के लिए काफी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन अक्सर नॉन वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के लिए चिकन और मछली का सेवन करते हैं. इन दोनों में ही आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, मसल्स गेन में मदद करते हैं, फैट लॉस में मदद करते हैं. हालांकि कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है मछली खाएं या चिकन. अब इनमें से कौन बेहतर है? यहां हम आपको कुछ प्वाइंट्स से दोनों के बारे में बताते हैं.

चिकन VS मछली:

मछली की तुलना में चिकन में थोड़ा अधिक प्रोटीन होता है. औसतन 100 ग्राम पके हुए चिकन ब्रेस्ट में लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है तो वहीं पकी हुई मछली (सैल्मन, रोहू, टूना, पॉम्फ्रेट आदि) में 22-26 ग्राम प्रोटीन होता है. इसलिए चिकन के कुल प्रोटीन कंटेंट में मछली की तुलना में चिकन में अधिक प्रोटीन होता है.

मछली बेहतर क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है. भले ही चिकन में थोड़ा अधिक प्रोटीन होता है लेकिन चिकन की अपेक्षा मछली के प्रोटीन में बायोअवेलेबिलिटी अधिक होती है. इसका अर्थ है कि आपका शरीर मछली के प्रोटीन को अधिक अच्छे से अवशोषित और डाइजेस्ट कर लेता है.

मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है और चिकन में नहीं जो कि मछली का सबसे बड़ा फायदा है. ओमेगा-3s सूजन कम करता है, हार्ट हेल्थ में सुधार करता है, मस्तिष्क के कार्य का प्रमोट करता है, त्वचा और जोड़ों को फायदा देता है.

चिकन ब्रेस्ट में फैट नहीं होता इसलिए वो सिर्फ प्रोटीन देता है और बजट में आता है. इसे पकाना आसान है. वजन घटाने, मसल्स गेन में भी यह मदद करता है.

Advertisement

चिकन को जब पकाया जाता है तो उसके न्यूट्रिशन वैसे के वैसे ही बने रहते हैं जबकि जब मछली को पकाया जाता है तो उसे पकाने से न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं. इस कारण से चिकन को अलग-अलग तरीके से पकाकर खाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

चिकन या मटन कौन है प्रोटीन का सबसे बेहतर सोर्स (Photo- Freepik)
चिकन या मटन: कौन है आपके लिए प्रोटीन का सबसे बेहतर सोर्स? 
JDU Leader lalan singh mutton party in lakhisarai
ललन सिंह की 'मटन पार्टी' पर सियासी बवाल, रोहिणी बोलीं- ये दोहरा चरित्र 
मटन के रेट को लेकर विवाद में दुकान मालिक और सहयोगी का कत्ल. (File Photo: ITG)
अजमेर में कम दाम पर मटन बेचने को लेकर खूनी संघर्ष, दुकान मालिक और सहयोगी की चाकू मारकर हत्या 
टमाटर की सब्जी में मिला मटन का पीस
खंडवा: टमाटर की सब्जी में मिला मटन का पीस, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, ढाबा सील 
meat masala recipe
घर पर बने इस मीट मसाले में बनाएं चिकन- मटन, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग 

क्या खाएं चिकन या मछली?

यदि आपको गोल हाई प्रोटीन लेना, सस्ता लीन मीट लेना और जल्दी बनाना है तो चिकन खा सकते हैं. वहीं यदि आपको ओमेगा 3एस फैटी एसिड, पचने में आसान, कम सेचुरेटेड फैट और बेहतर न्यूट्रिशन वाला प्रोटीन चाहिए तो मछली का सेवन कर सकते हैं.

आसान शब्दों में समझें तो चिकन आपको प्रोटीन अधिक देगा और मछली आपको न्यूट्रिशन अधिक देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement