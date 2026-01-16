scorecardresearch
 
Love U Babu❤️...'कच्चा बादाम गर्ल' अंजलि ने रेड-ब्लैक ड्रेस में शेयर कीं फोटोज, तो फैंस बोले

सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा को 'कच्चा बादाम गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्रम पर रेड एंड ब्लैक आउटफिट में अपना स्टाइलिश लुक शेयर किया है.

अंजलि अरोड़ा काफी स्टाइलिश हैं. (Photo; Instagram/Anjaliarora)
Anjali arora glamorous look: 'कच्चा बादाम' पर डांस करके फेमस हुई सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं. कभी अपने इवेंट के कारण, कभी अपने बॉयफ्रेंड के कारण तो कभी अपने ग्लैमर के कारण. हाल ही में फिर अंजलि अपने ग्लैमरस लुक के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. इस बार उनका बोल्ड, ग्लैमरस और एक्सपेरिमेंटल लुक फैशन का परफेक्ट मिक्स नजर आ रहा है जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. अगर गर्ल्स चाहें तो क्लब पार्टीज के लिए अंजलि के लुक को कैरी कर सकती हैं क्योंकि उनके लुक के हर एलिमेंट में डिटेलिंग और बैलेंस दिखता है.

कैसा है अंजलि का लुक

रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन वाला अंजलि का यह ट्रेंडी लुक काफी अच्छा लग रहा था. उन्होंने इस लुक के लिए ब्लैक डीप नेक फुल-स्लीव टॉप के साथ रेड शीयर सीक्विन स्कर्ट पेयर किया था.

स्कर्ट में शिमरी डॉट्स की डिटेलिंग हो रखी थी जो उनके ग्लैमर को काफी हाइलाइट कर रहा था. स्कर्ट की ट्रांसपेरेंट लेयर लुक को बोल्ड टच दे रही थी और वहीं रेड शाइनी बूट्स उनके ओवरऑल लुक को फिनिशिंग दे रहे थे.


मिनिमल एसेसरीज कीं केयर

एसेसरीज की बात करें तो अंजलि ने मिनिमल ईयर कफ और रेड-टिंटेड सनग्लासेस से अपने लुक को कंपलीट और ड्रेमेटिक लुक दिया था. उन्होंने हाथ में रिंग पहनी थी और बालों में हेयर एसेसरीज से अपने लुक को बैलेंस किया था. कानों में अंजलि ने स्टोन लगे हुए हूप्स ईयररिंग्स पहने थे जो उनकी ड्रेस के साथ उनके फेस को अच्छा लुक दे रहे थे.

हेयर एंड मेकअप

हमेशा की तरह अंजलि के बाल और मेकअप ने उनका लुक को और भी अट्रैक्टिल बना दिया था. अंजलि ने हेयर को सॉफ्ट वेव्स के साथ हाफ-पिन्ड स्टाइल में कैरी किया था जिससे उनके फेस की फ्रेमिंग खूबसूरत लग रही थी.

मेकअप की बात करें तो उन्होंने न्यूड बेस, शार्प आईलाइनर, लाइट शिमर और न्यूड-टोन का इस्तेमाल किया था जो उनके स्टेज लुक को बैलेंस किया हुआ था. यदि गर्ल्स चाहें तो अंजलि जैसा लुक पाने के लिए मार्केट से इस तरह की ड्रेस को खरीदकर और उनके जैसी एसेसरीज, हेयर एंड मेकअप से उनके लुक को कैरी कर सकती हैं.

