कर्नाटक: NHAI ने कर दिया कमाल! इस हाइवे के निर्माण में बना दिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड

NHAI ने बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-544G) पर सड़क निर्माण के दौरान चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. 6 और 11 जनवरी को आंध्र प्रदेश में हुए इन कार्यों में 24 घंटे के भीतर सबसे लंबी और सबसे ज्यादा मात्रा में बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के रिकॉर्ड शामिल हैं.

NHAI ने बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. (File Photo: ITG)
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने रविवार को बताया कि उसने बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-544G) पर चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. यह परियोजना अभी निर्माण के दौर में है. NHAI के अनुसार, 6 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी के पास दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए. 

NHAI ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

पहला रिकॉर्ड 24 घंटे में सबसे लंबी लगातार बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का है, जिसमें 3 लेन चौड़ी 9.63 किलोमीटर लंबी सड़क, यानी 28.89 लेन किलोमीटर का काम पूरा किया गया. दूसरा रिकॉर्ड 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रहा.

NHAI ने कहा कि ये दोनों रिकॉर्ड बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर की छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत दुनिया में पहली बार बनाए गए हैं. इसके बाद 11 जनवरी को NHAI ने दो और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. 

2 लेन चौड़ी 42.2 किलोमीटर सड़क का रिकॉर्ड तोड़ा

इनमें 24 घंटे में लगातार 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड और 3 लेन चौड़ी 52 किलोमीटर लंबी सड़क, यानी 156 लेन किलोमीटर का लगातार निर्माण शामिल है. इससे पहले का विश्व रिकॉर्ड 84.4 लेन किलोमीटर, यानी 2 लेन चौड़ी 42.2 किलोमीटर सड़क का था. 

343 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर कितना खास?

ये सभी रिकॉर्ड इस कॉरिडोर के पैकेज-2 और पैकेज-3 में बनाए गए. करीब 343 किलोमीटर लंबा यह एक्सेस-कंट्रोल्ड छह लेन कॉरिडोर सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा के लिए बनाया जा रहा है. इसमें 17 इंटरचेंज, 10 वे-साइड सुविधाएं, 5.3 किलोमीटर लंबी सुरंग है. साथ ही इसका करीब 21 किलोमीटर हिस्सा जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है.

---- समाप्त ----
