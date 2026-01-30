scorecardresearch
 
IT रेड के खौफ में किया सुसाइड? 'कॉन्फिडेंट ग्रुप' के चेयरमैन सीजे रॉय ने खुद को गोली मारी

शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि यह आत्मघाती कदम आयकर विभाग की हालिया छापेमारी और उसके डर से उपजे तनाव के कारण उठाया गया है. गुरुवार को सीजे रॉय के कार्यालय से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद स्टाफ के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ हालत में पाया.

पुलिस ने बताया कि सीजे रॉय का परिवार फिलहाल भारत में नहीं है (Photo: Instagram)
केरल के रियल एस्टेट जगत के दिग्गज और 'कॉन्फिडेंट ग्रुप' के संस्थापक व चेयरमैन सीजे रॉय ने गुरुवार को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि यह आत्मघाती कदम आयकर विभाग की हालिया छापेमारी और उसके डर से उपजे तनाव के कारण उठाया गया है. 

सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले की जांच के तहत की गई थी. बताया जा रहा है कि छापेमारी बीते दो-तीन दिनों से चल रही थी. सीजे रॉय के कार्यालय से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद स्टाफ के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ हालत में पाया.

घटना की पुष्टि करते हुए बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने बताया कि रॉय को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा, “फिलहाल यह सेल्फ-शूटिंग का मामला प्रतीत होता है. आयकर विभाग की छापेमारी पिछले दो-तीन दिनों से चल रही थी. इससे पहले भी एक बार रेड हो चुकी है, लेकिन उसके विवरण अभी हमारे पास नहीं हैं.”

पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि सीजे रॉय के परिवार के सदस्य फिलहाल भारत में नहीं हैं और वे आज फ्लाइट से लौट रहे हैं. पुलिस उनसे संपर्क में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया उनके आने के बाद पूरी की जाएगी. मामले में किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाएगा. मौके से हथियार बरामद कर लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Advertisement

सीजे रॉय केरल के जाने-माने कारोबारी थे और उनका कॉन्फिडेंट ग्रुप रियल एस्टेट के साथ-साथ शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहा है. उनके अचानक इस कदम से कारोबारी जगत में शोक की लहर है. आयकर छापेमारी के बाद हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे.

