राष्ट्रपिता को लेकर कांग्रेस विधायक के बयान पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने खोला मोर्चा

कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर की राष्ट्रपिता पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने सपने का उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी और बीजेपी नेताओं के नाम का जिक्र किया. इस पर बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध किया और सदन में हंगामा किया.

कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर ने ले लिए बीजेपी नेताओं के नाम (Photo: ITG)
कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर ने ले लिए बीजेपी नेताओं के नाम (Photo: ITG)

कर्नाटक विधानसभा का विशेष संयुक्त सत्र चल रहा है. 22 जनवरी को राज्यपाल के संबोधन से शुरू हुआ ये सत्र 31 जनवरी तक चलना है. इस सत्र के दौरान सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच तल्खी सदन के भीतर और बाहर, खुलकर नजर आ रही है. अब सत्ताधारी कांग्रेस के एक विधायक की टिप्पणी से हंगामा मच गया है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर ने राष्ट्रपिता को लेकर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर विपक्षी बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है. दरअसल, कांग्रेस विधायक प्रदीप ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मैंने एक सपना देखा. सपने में शिक्षक मुझसे पूछते हैं कि राष्ट्रपिता कौन है? उन्होंने कहा कि इसके जवाब में मैंने महात्मा गांधी का नाम लिखा. प्रदीप ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता आर अशोक से भी यही सवाल पूछा जाता है.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा गिरफ्तार, नगर आयुक्त को धमकाने और गाली देने का आरोप

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के सवाल के जवाब में विपक्ष के नेता आर अशोक लिखते हैं कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपिता जेपी नड्डा थे, और इस हफ्ते नितिन नबीन हैं. प्रदीप ईश्वर की इस टिप्पणी पर बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया. बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विधायक के बयान पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया. इस बयान को लेकर सदन में शोर-शराबा और हंगामा शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: 'गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे...', थावरचंद गहलोत के अपमान पर हंगामा, 3 बार स्थगित हुई कर्नाटक विधान परिषद

बीजेपी के सदस्यों ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई. राष्ट्रपिता जैसे संवेदनशील विषय पर इस टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. प्रदीप ईश्वर के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही खेमों के विधायकों के बीच सदन में तीखी तकरार देखने को मिली. इस पूरे घटनाक्रम के चलते सदन की कार्यवाही में बार-बार बाधा आई. 

