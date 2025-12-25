स्लीपर कोच बस दूसरे वाहन से टकराई... तुरंत लग गई आग, जिंदा जल गए 9 यात्री, कई की हालत नाजुक

कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर तालुक में नेशनल हाइवे पर गोरलट्टू गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई. इस घटना में बस में भीषण आग लग गई.

जानकारी के अनुसार, यह बस बेंगलुरु से रवाना हुई थी. तड़के करीब 2 बजे के आसपास, जब बस गोरलट्टू गांव के पास पहुंची, तभी हिरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए विपरीत दिशा में आ गई और सीधे बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बस के भीतर अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री जोर-जोर से चिल्लाने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. एक यात्री ने बताया कि टक्कर के बाद वह सीट से गिर पड़ा, फिर किसी तरह शीशा तोड़कर बस से बाहर निकलने में सफल रहा. हालांकि, आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका.

इस दर्दनाक हादसे में 9 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस की मदद से हिरियूर और चित्रदुर्ग जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज का आश्वासन दिया है.

