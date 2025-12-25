scorecardresearch
 
स्लीपर कोच बस दूसरे वाहन से टकराई... तुरंत लग गई आग, जिंदा जल गए 9 यात्री, कई की हालत नाजुक

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में दर्दनाक हादसा हो गया. बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही एक स्लीपर बस विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी टकरा गई. इसके बाद बस में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से 9 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को हिरियूर और चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बस में आग लगने से जिंदा जल गए 9 यात्री. (Photo: Screengrab)
कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर तालुक में नेशनल हाइवे पर गोरलट्टू गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई. इस घटना में बस में भीषण आग लग गई.

जानकारी के अनुसार, यह बस बेंगलुरु से रवाना हुई थी. तड़के करीब 2 बजे के आसपास, जब बस गोरलट्टू गांव के पास पहुंची, तभी हिरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए विपरीत दिशा में आ गई और सीधे बस से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

hiriyur tragedy 9 burnt alive sleeper bus fire lorry collision

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बस के भीतर अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री जोर-जोर से चिल्लाने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. एक यात्री ने बताया कि टक्कर के बाद वह सीट से गिर पड़ा, फिर किसी तरह शीशा तोड़कर बस से बाहर निकलने में सफल रहा. हालांकि, आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इतना भयंकर हादसा कि राख बन गईं लाशें! यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद अब शवों की पहचान बनी मुसीबत

इस दर्दनाक हादसे में 9 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस की मदद से हिरियूर और चित्रदुर्ग जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज का आश्वासन दिया है.

