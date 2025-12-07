कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सीएम सिद्धारमैया बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिले में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय गणेश गौड़ा के रूप में हुई है, जो स्थानीय ग्राम पंचायत का सदस्य था.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे कादूर तालुक के सखरायापटना में एक मठ के पास लगाए गए बैनर को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई. झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर सिर में चोटें आईं, जिन्हें चिक्कमगलूरु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान गणेश गौड़ा पर तेजधार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के कुछ समय पहले यही समूह एक बार के पास भी भिड़े थे, जिसके बाद मठ के पास दूसरी घटना घटित हुई.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कड़ी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा, "हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. मैं तुरंत एसपी से बात करूंगा."

बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "गणेश गौड़ा की मौत से मुझे उतना ही दुख है जितना उनके परिवार को. मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. हमारी सरकार हत्यारों और उनके पीछे काम कर रही ताकतों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत अधिकतम सजा दिलाएगी."

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಷ್ಟೇ ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.



ಕೊಲೆಗೈದ ಪಾತಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ… pic.twitter.com/frHWKa8Amu — Siddaramaiah (@siddaramaiah) December 6, 2025

सिद्धारमैया ने चेतावनी दी कि शांति और सद्भाव की चाह रखने वाले लोगों के खिलाफ हथियार उठाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया, "हमारी पार्टी और सरकार गणेश के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है."

