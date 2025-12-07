scorecardresearch
 
कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सीएम सिद्धारमैया बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय गणेश गौड़ा के रूप में हुई है, जो स्थानीय ग्राम पंचायत का सदस्य था. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान गणेश गौड़ा पर तेजधार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. (File Photo- PTI)
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. (File Photo- PTI)

कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिले में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 38 वर्षीय गणेश गौड़ा के रूप में हुई है, जो स्थानीय ग्राम पंचायत का सदस्य था.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे कादूर तालुक के सखरायापटना में एक मठ के पास लगाए गए बैनर को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई. झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर सिर में चोटें आईं, जिन्हें चिक्कमगलूरु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान गणेश गौड़ा पर तेजधार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के कुछ समय पहले यही समूह एक बार के पास भी भिड़े थे, जिसके बाद मठ के पास दूसरी घटना घटित हुई.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कड़ी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा, "हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. मैं तुरंत एसपी से बात करूंगा."

बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "गणेश गौड़ा की मौत से मुझे उतना ही दुख है जितना उनके परिवार को. मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. हमारी सरकार हत्यारों और उनके पीछे काम कर रही ताकतों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत अधिकतम सजा दिलाएगी."

सिद्धारमैया ने चेतावनी दी कि शांति और सद्भाव की चाह रखने वाले लोगों के खिलाफ हथियार उठाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया, "हमारी पार्टी और सरकार गणेश के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है."

---- समाप्त ----
