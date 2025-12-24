scorecardresearch
 
प्रपोजल ठुकराया तो बीच सड़क पर खींचे लड़की के कपड़े, बेंगलुरु में सरेआम छेड़छाड़

बेंगलुरु के ज्ञानभारती थाना क्षेत्र में एक युवती से बीच सड़क पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से नाराज आरोपी सरेआम युवती को परेशान करता था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

सड़क पर युवती से छेड़छाड़ (Photo: ITG)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु एक बार फिर सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शर्मसार करने वाली घटना से हिल गई है. शहर के ज्ञानभारती थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ बीच सड़क पर कथित तौर पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने युवती को सरेआम परेशान किया और अभद्र हरकतें कीं.

यह घटना 22 दिसंबर को दोपहर करीब 3:20 बजे उल्लाल मेन रोड पर ज्ञानज्योति नगर स्थित एक प्राइवेट पीजी के सामने हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान नवीन कुमार के रूप में हुई है, जो कार से मौके पर पहुंचा था. आरोप है कि उसने सड़क पर युवती को रोका और उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी. युवती के मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद आरोपी ने कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ और उसके कपड़े खींचने की कोशिश की, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, उसकी पहचान आरोपी से 30 सितंबर 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती हुई, लेकिन बाद में आरोपी उस पर प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा. युवती ने जब इसका विरोध किया, तो कथित तौर पर आरोपी का व्यवहार आक्रामक हो गया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उत्पीड़न से परेशान होकर उसने अपनी टेलीकॉलर की नौकरी छोड़ दी और रहने के लिए पीजी में शिफ्ट हो गई. इसके बावजूद आरोपी ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया और उसके रहने की जगह के आसपास मंडराता रहा. घटना वाले दिन भी आरोपी इसी सिलसिले में वहां पहुंचा और सरेआम हरकत की.

घटना के बाद युवती ने ज्ञानभारती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
