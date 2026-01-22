बेंगलुरु: 'चेकिंग के बहाने रोका और...', कोरियाई महिला के साथ यौन उत्पीड़न, एयरपोर्ट कर्मचारी अरेस्ट

बेंगलुरु में एक विदेशी पर्यटक के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कोरियाई महिला पर्यटक ने एयरपोर्ट स्टाफ के एक कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोपी की पहचान अफान अहमद के रूप में हुई है. यह घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है.

चेकिंग के बहाने शुरू की बात

इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी ने महिला को रोका और टिकट व बैगेज जांच के बहाने बात शुरू की. एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने महिला से कहा कि उनके चेक-इन बैग से बीप की आवाज आ रही है और अगर काउंटर पर दोबारा जांच कराई गई तो फ्लाइट में देरी हो सकती है.

महिला को वॉशरूम के पास लेकर गया आरोपी

इसके बाद उसने महिला को पर्सनल चेकिंग की सलाह दी. इसके बाद आरोपी महिला को वॉशरूम के पास ले गया, जहां उसने बिना सहमति महिला को अनुचित तरीके से छुआ. जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने 'ओके, थैंक यू' कहा और वहां से चला गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना से सदमे में आई महिला ने तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी से शिकायत की जिसके आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

