'हां, बैग में रखे हैं दो छोटे-छोटे बम...', बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग से नाराज यात्री के कहते ही उठा ले गई पुलिस

बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 52 साल के शख्स को कथित तौर पर यह कहने के आरोप में हिरासत में लिया गया कि उसके सामान में 'दो छोटे बम' हैं. एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार को बताया कि शहर के विल्सन गार्डन के रहने वाले अबू अकील अजहर चाड एक कपड़ा व्यापारी हैं. वे 28 जनवरी को अपने साथी के साथ अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे.

FIR के मुताबिक, चाड और उनके साथी फ्लाइट में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे. एरोब्रिज गेट 30 पर चेकिंग के दौरान, चाड ने कथित तौर पर कहा कि उसके बैग में 'दो छोटे बम' हैं.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद चाड को हिरासत में ले लिया गया और एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम) और 353(1)(b) (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यात्री ने ऐसा क्यों बोला?

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि संदिग्ध एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई चेकिंग से परेशान था और इसलिए उसने दावा किया कि उसके सामान में बम हैं. उन्होंने आगे बताया कि संदिग्ध ने कथित तौर पर हंगामा किया और दूसरे यात्रियों के लिए डरावना माहौल बनाया.

