Funny Jokes: गोलू ने ट्रेन में बोल दी ऐसी ज्ञान की बात, जानकर आप भी हंसने लगोगे... पढ़िए मजेदार जोक्स

Funny Jokes: आजकल की टेंशन भरी लाइफ में कुछ लोग खुल कर हंसना भूलते जा रहे हैं. रोजाना काम का प्रेशर, स्ट्रेस और भागदौड़ के बीच मुस्कुराने का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. ऐसे में हम आपकी हंसी को वापस लाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं. जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.

Hindi Viral Jokes
-सोनू परीक्षा में बैठा था और काफी देर से कुछ सोच रहा था.
टीचर - क्या हुआ बेटा कोई प्रश्न परेशान कर रहा है क्या... इतनी देर से कौन-सा जवाब खोज रहे हो?
सोनू - सर मैं सोच रहा हूं कि मैंने प्रश्न का जवाब कौन-सी जेब में रखा है.

 

-गोलू ट्रेन में दूसरे यात्री से कहता है- फोन हमेशा इंसान को आगे जाने में मदद करता है.
यात्री- कैसे?
गोलू- अब मुझे ही देखिए आप! उतरना 3 स्टेशन पीछे था पर यहां पहुंच गया हूं.

-सास- बहू, पड़ोस की रिंकी एक नंबर की चालबाज औरत है. 
उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, वो बहुत झूठ बोलती है.
वो सुबह तुमसे कह क्या रही थी?
बहू- बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है.

 

-भोलू अपनी मां से कहता है– मां, मैं आपके लिए कीमती हूं ना?
मां– मेरा राजा बेटा करोड़ों में से एक है.
भोलू– मां उन करोड़ों में से 10 रुपये उधार दे दो, चिप्स खाने हैं.

_राजू की बीवी- सुनो जी, हमारा बेटा बहुत पैसे खर्च करने लगा है...
 कहीं भी रखती हूं वो ढूंढ ही लेता है पैसों को.
राजू- उसकी किताबों के अंदर रख दो पैसे, वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा.

 

-दुकानदार- मैम आपको कैसा सूट चाहिए?
पिंकी- ऐसा दिखा दो कि पड़ोसन देखते ही बोले... 
दीदी कहां से लाई हो ... कितने का है... महंगा होगा ना?

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
