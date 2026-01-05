Funny Jokes: गोलू ने ट्रेन में बोल दी ऐसी ज्ञान की बात, जानकर आप भी हंसने लगोगे... पढ़िए मजेदार जोक्स

-सोनू परीक्षा में बैठा था और काफी देर से कुछ सोच रहा था.

टीचर - क्या हुआ बेटा कोई प्रश्न परेशान कर रहा है क्या... इतनी देर से कौन-सा जवाब खोज रहे हो?

सोनू - सर मैं सोच रहा हूं कि मैंने प्रश्न का जवाब कौन-सी जेब में रखा है.

और पढ़ें

-गोलू ट्रेन में दूसरे यात्री से कहता है- फोन हमेशा इंसान को आगे जाने में मदद करता है.

यात्री- कैसे?

गोलू- अब मुझे ही देखिए आप! उतरना 3 स्टेशन पीछे था पर यहां पहुंच गया हूं.

-सास- बहू, पड़ोस की रिंकी एक नंबर की चालबाज औरत है.

उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, वो बहुत झूठ बोलती है.

वो सुबह तुमसे कह क्या रही थी?

बहू- बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है.

यह भी पढ़ें: बॉस ने पूछा छुट्टी क्यों चाहिए? मोलू का जवाब सुनकर मजा आ जाएगा... पढ़ें मजेदार जोक्स

-भोलू अपनी मां से कहता है– मां, मैं आपके लिए कीमती हूं ना?

मां– मेरा राजा बेटा करोड़ों में से एक है.

भोलू– मां उन करोड़ों में से 10 रुपये उधार दे दो, चिप्स खाने हैं.

Advertisement

_राजू की बीवी- सुनो जी, हमारा बेटा बहुत पैसे खर्च करने लगा है...

कहीं भी रखती हूं वो ढूंढ ही लेता है पैसों को.

राजू- उसकी किताबों के अंदर रख दो पैसे, वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा.

-दुकानदार- मैम आपको कैसा सूट चाहिए?

पिंकी- ऐसा दिखा दो कि पड़ोसन देखते ही बोले...

दीदी कहां से लाई हो ... कितने का है... महंगा होगा ना?

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----