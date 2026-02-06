जब बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को कहा मूर्ख, मिला ये मज़ेदार जवाब, पढ़ें वायरल चुटकुले

> पति- सुनो रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, बैटरी फट जाएगी
पत्नी- आप चिंता ना करें मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी
पत्नी की बात सुनकर पति बेहोश!
> सिपाही- चल भाई, तेरे फांसी का समय हो गया
कैदी- पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी
सिपाही- जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू उनके गांव का है
इसलिए तेरा काम पहले!
> बहू (सास से)- मां ये अभी तक नहीं आए?
कहीं किसी और लड़की के साथ तो....
सास- अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है?
ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो.
> बहू (सास से)- मां कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई!
सास- कोई बात नहीं, पति-पत्नी में लड़ाई होती रहती है
बहू- वो तो ठीक है मां, ये बताइये लाश ठिकाने कहां लगानी है.
> एक आदमी हकीम के पास जाता है
हकीम- कहिए क्या दिक्कत है आपको?
आदमी- मुझे बहुत ही अजीब सी बीमारी है
जब भी मेरी पत्नी कुछ बोलती है मुझे सुनाई नहीं देता
हकीम- माशाअल्लाह ये तो खुदा की रहमत है जनाब..
> पत्नी- मैं आपसे बात नहीं करूंगी
पति- ठीक है
पत्नी- तुम कारण नहीं जानना चाहोगे?
पति- नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं!
> पत्नी- मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं?
पति- बहुत ज्यादा
पत्नी- फिर भी बताओ कितनी?
पति- इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं!
> टीचर- कल मैं सूरज पर लैक्चर देने जा रही हूं, तुम लोग क्लास मिस मत करना.
गप्पू- मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम..
टीचर- क्यों?
गप्पू- वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगी!
> टीचर (बिगड़ैल स्टूडेंट से)- देखो बच्चों, जुआ नहीं खेलते
यह ऐसी आदत है, यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे
परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे
बिगड़ैल स्टूडेंट- बस मैडम! मैं समझ गया,
आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा!
> बॉयफ्रेंड- भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया?
गर्लफ्रेंड- हम दोनों को मिलाने के लिए
बॉयफ्रेंड- वो कैसे?
गर्लफ्रेंड- मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए
और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई...
बॉयफ्रेंड को लगा झटका!
