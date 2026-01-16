घने कोहरे में चिंटू को दी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप की धमकी... वजह जानकर हंसने लगोगे आप, पढ़ें मजेदार जोक्स

-राजू ने अपने दोस्त को जोर से थप्पड़ मारा...

दोस्त – तूने ये मजाक में मारा या सीरियस होकर?

राजू– मैंने सीरियस होकर मारा.

दोस्त – तब ठीक है... वरना इतना गंदा मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद.

-घने कोहरे में चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को पार्क में घुमाने ले जाता है.

चिंटू- बेबी! आज मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूं...

इसलिए बाहर घूमाने लाया हूं.

गर्लफ्रेंड- घूमाने तो लाए हो, पर चारों तरफ कोहरे में कुछ दिख ही नहीं रहा.

चिंटू- मेरे दिल में देखो... बहुत सारा प्यार छिपा है.

गर्लफ्रेंड (फोन निकालते हुए)- दिल का क्या करूंगी?

मुझे फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर स्टोरी डालनी है...

उसमें कोहरा नहीं दिखना चाहिए...नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगी.

-पिंकी का पति- मेरी शादी समझदार लड़की के साथ होनी चाहिए थी.

पिंकी- भला कोई समझदार लड़की तुमसे शादी क्यों करती?

पति- यही बात तुम्हें बतानी थी... अब से खुद को समझदार मत कहना कभी.

-आदमी- मुझे जरा देर आपसे बात करनी पड़ेगी.

रिंकी - ऐसा क्यों?

आदमी - मैं बहुत देर से अपनी बीवी को खोज रहा हूं, मिल नहीं रही.

रिंकी- तो इसमें मुझसे क्यों बात करनी है?

आदमी- वो क्या है ना... मेरी बीवी किसी लड़की से बात करता देखेगी, तो तुरंत भाग कर आएगी गाली देने.



-टीचर- घर में तुम फ्री टाइम में क्या करते रहते हो?

गोलू - सर फोन को चार्ज करता हूं.

टीचर- अच्छा... फ्री कब रहते हो तुम?

गोलू- जब फोन का चार्ज खत्म हो जाता है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----