Hindi Viral Jokes: अचानक ठंड बढ़ने पर रोने लगी पिंकी, वजह जानकर आप हंसने लगोगे... पढ़ें मजेदार जोक्स

-बढ़ती ठंड को देख पिंकी अचानक रोने लगी

पति- क्यों रो रही हो?

पिंकी- क्यों आए हो मेरे पास... मुझसे दूर रहो.

पति- तुम्हारे आंसू बह रहे थे, इसलिए आ गया.

पिंकी- जरा देर आंसू बहे तो आ गए,

इतने दिन ठंड से नाक बह रही है तब तो नहीं आए...

(पति ये सुनते ही हंसने लगा)

और पढ़ें

-सोनू- मां मैंने आज एक ऐसी चीज बनाई है जिससे कोई भी

दीवार के आर-पार देख सकता है.

मां- ऐसा क्या बना दिया है बेटा?

सोनू- दीवार पर मोटा छेद बनाया है.

-आधी रात को एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर का दरवाजा खटखटाया...

गर्लफ्रेंड- कौन है?

राजू- अरे मैं हूं?

गर्लफ्रेंड- मैं कौन?

राजू- अरे पागल, तू तो रिंकी है ना...

-पत्नी- सुनो जी! आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है.

उसे जाकर रोको.

भोलू- मैं क्यों रोकूं... उसने तो मेरी शादी होने दी थी, अब उसे भी मिले ये सबक.

यह भी पढ़ें: Funny Jokes: गोलू ने ट्रेन में बोल दी ऐसी ज्ञान की बात, जानकर आप भी हंसने लगोगे... पढ़िए मजेदार जोक्स

-गोलू अपने दोस्त से कहता है

मैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता.

दोस्त- ऐसा क्यों भाई?

गोलू- पत्थर खोजना मेहनत का काम लगता है मुझे.

Advertisement

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----