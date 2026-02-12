scorecardresearch
 
Jokes: परीक्षा खत्म होते ही क्यों जिम ज्वॉइन करना चाहता था गोलू, जवाब कर देगा लोटपोट

Chutkule in Hindi: हंसने-मुस्कुराने से मांइड और मूड दोनों ही फ्रेश रहते हैं. आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग मुस्कुराना भी भूल जाते हैं. आपको गुदगुदाने के लिए हम लेकर आए हैं, मजेदार वायरल चुटकुले.

> गोलू - परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वॉइन कर लूंगा.
टोलू - क्यों?
गोलू- रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक तो बॉडी बन ही जाएगी.

 

> अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे उसने सारी लाइट बंद कर दी, तभी रूम में जुगनू आ गया...
अंग्रेज - Oh My God... इंडिया का मच्छर कितना एडवांस है, टार्च लेकर ढूंढ रहा है.

> अभी छत की 3-4 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि
भाभी बोली - कहां जा रहे हो?
टीटू- चिड़िया को दाना देने.
भाभी - तुम्हारी चिड़िया सात दिन के लिए नानी के घर गई है.

 

> गर्लफ्रेंड - जानू, मेरे सिर में बहुत दर्द है.
ब्वॉयफ्रेंड ने लड़की के सिर को चूमते हुए पूछा - अब सही हुआ?
गर्लफ्रेंड - हां, अब बिल्कुल सही हो गया.
पास में ही खड़ा एक डॉक्टर मन ही मन में भुनभुनाते हुए - लानत है मेरी एमबीबीएस की डिग्री पर.

 

> एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलिकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था .
500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते -उड़ते अचानक हेलिकॉप्टर नीचे आ गिरा.
ट्रेनर ने पूछा -क्या हुआ ?
बोला- कुछ नहीं , ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी,  मैंने पंखे बंद कर दिए थे बस.

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> नौकर- सेठ जी मैंने आपको जलते मकान से निकालकर जलने से बचाया था,
इसलिए 100 रुपये दीजिए.
मालिक- यह लो 50 रुपये.
नौकर- पचास ही क्यों?
मालिक- क्योंकि उस वक्त मैं अधमरा था.

 

> पिता - पेपर कैसा गया?
बेटा - पहला सवाल छूट गया,
तीसरा आता नहीं था,
चौथा करना भूल गया,
पांचवां नजर नहीं आया.
पिता - और सवाल दो?
बेटा - बस सिर्फ वो ही गलत हो गया.

 

> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया… 
अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे, 
वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया 
लेकिन दादी नहीं आईं,
घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं? 
दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.

 

> लड़की देखने हरीश सपरिवार पहुंचा.
उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी.
लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है,
उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरणी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है.'
हरीश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?

 

औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है..
काम करे तो सांस फूल जाती है..
और बैठ जाए तो सास फूल जाती है..
कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है..

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

