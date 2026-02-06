Hindi Jokes: टीचर ने पूछा-घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं? बच्चे का जवाब कर देगा लोटपोट

> एक शराबी ने 94.3 FM पर फोन किया
शराबी : मुझे एस.वी. रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15000 कैश, एक आईफोन 5s एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की का आई.डी.मिला है_
रेडियो जॉकी : वाह ! आप कितने ईमानदार हैं तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे राइट ???
शराबी : नही !!!
मैं चाहता हूं कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए.
> टीचर- बच्चों बताओ, घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं?
सोनू- मास्टर साहब, वातावरण शुद्ध रहता है...
टीचर- शाबाश... और दूसरा...
सोनू- आगे नहीं सरकना पड़ता...
> गप्पू (अपनी मां से) - मां, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं?
मां - पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़...!!!
> पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...!
पहला दोस्त - अकेले-अकेले...?
दूसरा दोस्त - अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!!!
> टीचर- एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?
बच्चा- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...!
बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है...
ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
> लड़का :- मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता. घर वाले नहीं मान रहे.
लड़की:- तुम्हारे घर में कौन कौन है?
लड़का:- एक बीवी और 2 बच्चे!
> बाप, बेटे से :- क्या चल रहा है तेरा उस लड़की के साथ, दिनभर उसके साथ घूमते रहता है, उस पर पैसे ख़र्च करता है, लोग तरह-तरह की बातें कर रहे है, क्या जवाब दूं उन्हें??
बेटा : पिताजी उनसे कहना बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अय्याशी नहीं.
दे थप्पड़...दे थप्पड़!
> एक राजा ने अपने कर्मचारी को एक मरियल-सा घोड़ा इनाम में दिया.
कर्मचारी खुशी-खुशी वो घोड़ा अपने घर ले गया.
लेकिन उसी रात वह घोड़ा मर गया.
अगले दिन राजा ने जब घोड़े के बारे में पूछा तो कर्मचारी ने बताया – मेरे आका, ऐसा तेज घोड़ा था एक रात में इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच गया.
> एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा – बेचारा पूरी जिंदगी एक-एक दाने को मोहताज रहा,
और किस्मत पलटी तो कहां आकर।
दूसरे आदमी ने पूछा – कहां आकर?
पहले आदमी ने बताया – जब कब्र खोदी जा रही थी तो जमीन में से सोने का मटका निकल आया.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)