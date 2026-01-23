scorecardresearch
 
Desi Jokes: जब सास ने बहू से कहा-ऐसी चाय बना कि पीते ही तन-बदन झूमने लगे, पढ़ें मज़ेदार चुटकुले

Hindi Jokes: हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (23 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> सास (बहू से)- तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है
बहू- एक दुकान खोली थी उसने, पर अब वो जेल में है
सास- ऐसा क्यों?
बहू- अरे वो दुकान हथोड़े से खोली थी ना मां जी....

 

> सास- बहू, पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है.
उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना.
वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी?
बहू- कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं.

> सास- बहू आज खाने में क्या बना रही हो?
बहू- माँ जी, आज उपवास रहा जाए
सास- उपवास? आज क्या है?
बहू- कुछ नहीं, बस थोड़ी मोटी हो गई हूं
सास- हां तो तुम मत खाओ, मुझे क्यों भूखा मार रही हो?
मुझे कौन-सा मिस वर्ल्ड बनना है इस उम्र में.....

 

> सास- बहू- ऐसी चाय बना कि पीते ही तन-बदन झूमने लगे
बहू- लेकिन मां जी हमारे यहां तो भैंस का दूध आता है
नागिन का नहीं....

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> मरीज- डॉक्टर साहब, मेरी दाहिनी टांग में बहुत दर्द रहता है
डॉक्टर- ये तो उम्र का तकाजा है
मरीज- लेकिन मेरी बाईं टांग की भी तो उम्र उतनी ही है
फिर दाहिनी टांग में ही तकलीफ क्यों?....

> पत्नी ने अपने पति को फोन लगाया
पत्नी- कहां हो? ऑफिस पहुंच गए क्या?
पति- अरे मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया है
मेरी टांग टूट गई है, अस्पताल जा रहा हूं
पत्नी- अच्छा ठीक है, जाओ टिफिन का ध्यान रखना
टेड़ा ना हो जाए नहीं तो दाल गिर जाएगी....

 

> पत्नी- चल तो रहे हो, मायके
लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है
पति (झुंझलाकर)- तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है
जो रोज यहां महाभारत करती रहती हो....

 

> पत्नी- तुम शराब में बहुत पैसे बरबाद करते हो, अब बंद करो
पति- तुम ब्यूटी पार्लर में 5000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या?
पत्नी- वो तो में तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए
पति- पगली तो में भी तो इसलिए पीता हूं कि तू मुझे सुंदर लगे...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
