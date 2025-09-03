Monsoon Jokes: बरसात में लड़की को क्यों आती है लड़के की याद? वजह जानकर हंसेंगे आप

- लड़की - बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है.

सावन आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों से तेरी याद आती है

लड़का - पता है... पता है... तेरी छतरी मेरे पास पड़ी है,

लौटा दूंगा चिंता मत कर!

- टीचर- बच्चों बताओ...अकबर ने कब तक शासन किया था?

टिंकू- मैडम जी....पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक!

- पिता- बेटी तुम पहले मुझे पापा कहती थी,

और अब डैड कहती हो ऐसा क्यों?

बेटी- ओह डैड, आप भी न..

पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है..

पिता बेहोश!

- लड़का- मैं उस लड़की से शादी करुंगा, जो मेहनती हो,

सादगी से रहती हो, घर को संवारकर रखती हो, आज्ञाकारी हो.

लड़की- मेरे घर आ जाना,

ये सारे गुण मेरी मेड में हैं.

> मिंटू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,

अचानक गाड़ी एक खम्बे से टकरा गई

पुलिस- बाहर निकल

मिंटू- माफ़ कर दो दरोगा जी

पुलिस- साले दारू पीकर गाड़ी चलाता है, मुंह खोल

मिंटू- अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे.

> पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा!

पति बेचारा तिलमिला उठा..

पति- मारा क्यों…?

पत्नी- जी मच्छर था…

और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

