सुबह-सुबह आंख खुलते ही मेकअप क्यों करने लगी महिला? वजह जानकर ठहाके लगाएंगे आप

> एक महिला सुबह-सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी

तभी पति की भी आंख खुल गई

पति- पगला गई हो क्या? सुबह-सुबह मेकअप...

पत्नी- चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फोन खोलना है, फेस लॉक लगा दिया था, और अब वह मुझे पहचान नहीं रहा है...!

> पत्नी- देखो मौसम कितना हसीन है

तुम्हारा क्या प्लान है?

पति- मेरा तो वही है 178 में 1 GB का 28 दिन के लिए

पत्नी- घुस जाओ तुम मोबाइल में पहले...

> डॉक्टर मरीज से- अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे?

मरीज- साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं कब्र खोदता हूं...

आपकी फ्री में खोद दूंगा.

> टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है,

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे.

> चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की- जी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!

> लड़का- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?

लड़की- लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले

लड़का- वो कैसे?

लड़की- जब मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो

