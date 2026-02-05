Jokes in Hindi: जब चिंटू ने पापा को बताए 50% ज्यादा मार्क्स, चुटकुला पढ़कर खूब हंसेंगे आप

> रिंकू ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकला
रिंकू अमरूद वाले से: इसमें तो कीड़ा है.
अमरूद वाला: ये किस्मत की बात है....क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए..
रिंकू : 2 किलो और दे दो..
> पापा- बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?
चिंटू- पापा 80% आए हैं.
पापा- लेकिन मार्कशीट पर तो सिर्फ 40% लिखा है?
चिंटू- बाकी के 40% आधारकार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे.
दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल!
> डॉक्टर- तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो?
टिल्लू – आयुष का साबुन.
डॉक्टर – पेस्ट?
सिट्टू – आयुष का पेस्ट.
डॉक्टर – शैंपू?
सिट्टू– आयुष का शैंपू.
डॉक्टर – अरे यार ..आखिर ये आयुष कौन सी कंपनी है?
सिट्टू – आयुष मेरा रूम पार्टनर है.
> एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए, उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था.
बादशाह तुम कब से कैद में हो?
बुजुर्ग: आप के अब्बा के दौर से.
यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला.. “इसको दोबारा कैद करो ये अब्बा की निशानी है.”
> बच्चा : नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहां से आता है?
पापा : बेटा नदी से….
बेटा : तो फिर मुझे नदी देखनी है. ...पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं ...
बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर मां को कहता है...
मम्मी जल्दी से नल खोलो..पापा आते होंगे.
> टिंकू जंगल में जा रहा था तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया.
टिंकू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला- ले काट ले जितना काटना है काट ले.
सांप ने फिर तीन-चार बार काटा और थक कर बोला - अबे तू इंसान है या भूत?
टिंकू- मैं तो इंसान ही हूं लेकिन मेरा यह पैर नकली है.
> कोच अपने छात्र से - मैं बैडमिंटन के बारे में सबकुछ जानता हूं.
छात्र - सब कुछ?
कोच - हां, विश्वास नहीं हो तो कुछ भी पूछ सकते हो.
छात्र - बैडमिंटन नेट में कितने छेद होते हैं?
कोच छात्र के चरणों में पड़ गया.
> मां और बीबी को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती…
क्योंकि…
मां कभी शक नहीं करती…
और…
बीवी कभी यकीन नहीं करती…
ज्ञान समाप्त!
> टीटू- पहले क्या आया…. अंडा आया या मुर्गी?
मंटू - सबसे पहले तो चखना आया, फिर अंडा और बाद में मुर्गी आई फिर 1 बीयर और पानी की बोतल
सबसे लास्ट में बिल आया.
> एक पागल आईने में
खुद को देख कर सोचने लगा..
यार इसको कहीं देखा है...
काफी देर टेंशन में सोचने के बाद बोला,
धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ.. बाल कटवा रहा था.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)