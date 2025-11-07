scorecardresearch
 

Funny Jokes: पूजा के समय पत्नी ने पूछा- आरती याद है न? पति का जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Hindi Jokes
- डॉक्टर चिंटू से- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
चिंटू- जी, मास्टर जी के लिए.
डॉक्टर- पर ऐसा क्यों?
चिंटू- क्योंकि मास्टर जी को मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं.

 

- पिता- बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं.
बेटा- लेकिन पिता जी भारत में तो एक साल का बच्चा भागने भी लग जाता है.

- पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा 
पत्नी- सुनो जी, आपको आरती याद है ना?
पति- हां हां, वो दुबली-पतली सी, वही ना?
फिर घर में भगवान की पूजा बाद में हुई, पहले पति की जमकर हुई कुटाई.

 

- लड़की- सुन जानू, गूगल मेल होता है या फीमेल...
लड़का- बेबी फीमेल होता है...
लड़की- क्यों?
लड़का- क्योंकि अपना सेंटेन्स पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है...

 

- गप्पू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,
अचानक गाड़ी एक खम्बे से टकरा गई
पुलिस- बाहर निकल साले
गप्पू- माफ कर दो दरोगा जी
पुलिस- साले दारू पीकर गाड़ी चलाता है, मुंह खोल
गप्पू- अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे...

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

- एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया
बीवी- आप ठीक तो हैं ना
कंजूस- फालतू की बात छोड़ मीटर देखकर बता यूनिट कितना बढ़ा!

 

- पिंटू- पापा, क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं?
पापा- नहीं तो बेटा, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
पिंटू- पापा इसलिए, क्योंकि जहां भी जाता हूं सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया.

 

- गप्पू की दीवार घड़ी बंद हो गई. जब गप्पू ने घड़ी को खोलकर देखा तो उसमें एक मच्छर मरा हुआ मिला. 
गप्पू बोला – अब समझ में आया, घड़ी चलेगी कैसे, इसका तो ड्राइवर ही मर गया है...!

 

- पति - मुझे अलादीन का चिराग मिला. 
पत्नी - वाह, आप ने क्या मांगा? 
पति - मैंने कहा कि वो तुम्हारे दिमाग को दस गुना कर दे! 
पत्नी - तो क्या उसने ऐसा कर दिया? 
पति - वो हंसा और कहने लगा, शून्य से किसी को गुणा नहीं किया जा सकता है!

 

- बॉस- छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? 
​गप्पू- सर लेकर देखनी है...कैसी लगती है? ​
गप्पू की बात सुनकर बॉस हैरान रह गया. 

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

