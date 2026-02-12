scorecardresearch
 
Desi Jokes: साली ने पूछा-दामाद को ससुराल में इतना सम्मान क्यों मिलता है? जवाब कर देगा लोटपोट

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (12 फरवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

> साली साहिबा- अच्छा जीजू एक बात बताओ...
ससुराल में दामाद को इतना सम्मान क्यों मिलता है?
जीजा- क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है, जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है!

 

> टीचर- ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट- चिड़िया बनकर.
टीचर- तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट- जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.

> पति- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं...पर यहां तो एक ही सब्जी है... 
पत्नी- ऑप्शन तो अभी भी दो हैं... खाओ या न खाओ...

 

> एक बड़े बोर्ड पर मिक्सर के साथ लड़की की फोटो लगी थी और लिखा था- एक्सचेंज ऑफर...
पति बहुत देर से वो बोर्ड देख रहा था. यह देख कर पत्नी बहुत ही नम्रतापूर्वक बोली- घर चलिए ऑफर सिर्फ मिक्सर पर है!

 

> टीचर- बच्चों बताओ, घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं?
सोनू- मास्टर साहब, वातावरण शुद्ध रहता है...
टीचर- शाबाश... और दूसरा...
सोनू- आगे नहीं सरकना पड़ता...

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> गप्पू (अपनी मां से) - मां, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं?
मां - पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़...!!!

 

> पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...!
पहला दोस्त - अकेले-अकेले...?
दूसरा दोस्त - अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!!!


> जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? 
कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.
जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.
कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.

 

> दुकानदार- बहनजी आप दुकान पर आती हैं, 
गहने देखती हैं पर कुछ लेती क्यों नहीं ?
कस्टमर- हमेशा लेती हूं पर आप ध्यान नहीं देते.
 

> पिंकी- मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है...तेरे पास क्या है? 
रिंकी- मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है, जो अभी तक मुझे फिट आता है.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

