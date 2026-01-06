scorecardresearch
 
Latest Jokes: लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? चुटकुले पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

हंसने-मुस्कराने से सकारात्मक माहौल बना रहता है. व्यक्ति जब तनाव से दूर होता है तो मानसिक बीमारियां भी पास नहीं फटकती हैं. हंसना-मुस्कुराना और खिलखिलाना अच्छी सेहत का राज माना जाता है. आइए पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स.

> गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड सोनू को मिला.
सोनू- गर्लफ्रेंड थी तो क्या हुआ, जाऊंगा तो मैं जरूर.
प्यार अपनी जगह, बटर चिकन अपनी जगह!

 

> रवि- आखिर आज पता चल ही गया कि पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं...
क्योंकि शादी के बाद पत्नी बे, गम हो जाती है और सारे गम पति के हिस्से में चले जाते हैं.

> लड़की ने प्यार से लड़के के सीने पर अपना सर रखा और बोली- जानू, आपका दिल कितना कुरकुरा है.
लड़का - अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है, जेब में बीड़ी का बंडल पड़ा है.

 

> पति- आज खाना सासू मां ने बनाया है क्या?
पत्नी- वाह कैसे पहचाना?
पति- जब तुम बनाती थी तो काले बाल निकलते थे ... आज सफ़ेद निकला है.

 

> लड़की- सुनो जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल...
लड़का- बेबी फीमेल होता है...
लड़की- क्यों..
लड़का- क्योंकि अपना सेंटेन्स पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है.
जवाब सुनकर लड़की के उड़े होश!

> लड़का: मैं उस लड़की से शादी करूंगा, जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो,
घर को संवारकर रखती हो, आज्ञाकारी हो।
प्रेमिका: मेरे घर आ जाना,
ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं!

 

> पत्नी - हम कहां जा रहे हैं?
पति- लॉन्ग ड्राइव पर......
पत्नी- तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
पति- मुझे भी अभी-अभी पता चला, जब ब्रेक फेल हो गए.

 

> टीचर- लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? 
सोनू- सर लड़के चोर होते हैं.
टीचर- वह कैसे? क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराए धन पर होती है.

 

> अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए?
छात्र- चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए.. क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे.

 

> जज- तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलती हुई माचिस की तीली क्यों रखी?
चोर- उसने ही कहा था कि अगर जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा  गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

