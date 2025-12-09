scorecardresearch
 
Funny Jokes: डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई तो राजू ने दिया ऐसा रिप्लाई कि हंसी छूट जाएगी... पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Jokes: आजकल लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुस्कुराना तो दूर, हंसी-मजाक करना भी जैसे भूलते ही जा रहे हैं. ऐसे में हम आपकी हंसी को वापस लाने के लिए आज फिर लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले.

-डॉक्टर- आपको कोई गंभीर समस्या लगती है,
जो आपको अंदर से रोज थोड़ा-थोड़ा खाए जा रही है.
राजू- धीरे बोलो डॉक्टर साहब... वो बीमारी बाहर ही बैठी होगी, कहीं सुन लिया तो 
मेरी बीवी आज घर नहीं आने देगी.


-रिंकी का पति- एक लेखक ने क्या खूब लिखा है कि पुरुषों को भी बोलने की आजादी मिलनी चाहिए.
रिंकी- वो बेचारा भी बस लिख ही पाया, उसे भी बोलने की आजादी नहीं मिली होगी.

 

-सोनु अपने पापा से- मैं कभी शादी नहीं करूंगा.
मुझे सब औरतों से डर लगता है.
पापा- जिस दिन शादी कर लेगा उस दिन से केवल एक औरत से डर लगेगा बेटा.

 

-एक बच्चा अपने पड़ोस में जाकर दरवाजे की घंटी बजाकर कहता है-
आंटी चीनी खत्म हो गई है, मां ने आपसे मांगने को कहा है.
आंटी- अच्छा और क्या बोला आपकी मां ने?
बच्चा- मां कह रही थी कि अगर वो चुड़ैल नहीं देगी चीनी तो हम भी कल से उसकी कोई मदद नहीं करेंगे.

ऐसे ही और जोक्स के लिए यहां क्लिक करें.

-गोलू साइकिल चला रहा था अचानक पिंकी से जाकर टकरा गया.
पिंकी- घंटी मार कर नहीं चल सकता है क्या?
गोलू- पूरी साइकिल मार दी है और तुम घंटी मारने की ही बात कर रही हो,

-चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड से- बेबी आपको कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाउंगा.
गर्लफ्रेंड- दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे?
चिंटू- पागल का क्या भरोसा है बेबी, वो तो कुछ भी कर सकता है ना.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
