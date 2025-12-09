Funny Jokes: डॉक्टर ने गंभीर बीमारी बताई तो राजू ने दिया ऐसा रिप्लाई कि हंसी छूट जाएगी... पढ़ें मजेदार जोक्स

-डॉक्टर- आपको कोई गंभीर समस्या लगती है,

जो आपको अंदर से रोज थोड़ा-थोड़ा खाए जा रही है.

राजू- धीरे बोलो डॉक्टर साहब... वो बीमारी बाहर ही बैठी होगी, कहीं सुन लिया तो

मेरी बीवी आज घर नहीं आने देगी.

-रिंकी का पति- एक लेखक ने क्या खूब लिखा है कि पुरुषों को भी बोलने की आजादी मिलनी चाहिए.

रिंकी- वो बेचारा भी बस लिख ही पाया, उसे भी बोलने की आजादी नहीं मिली होगी.

-सोनु अपने पापा से- मैं कभी शादी नहीं करूंगा.

मुझे सब औरतों से डर लगता है.

पापा- जिस दिन शादी कर लेगा उस दिन से केवल एक औरत से डर लगेगा बेटा.

-एक बच्चा अपने पड़ोस में जाकर दरवाजे की घंटी बजाकर कहता है-

आंटी चीनी खत्म हो गई है, मां ने आपसे मांगने को कहा है.

आंटी- अच्छा और क्या बोला आपकी मां ने?

बच्चा- मां कह रही थी कि अगर वो चुड़ैल नहीं देगी चीनी तो हम भी कल से उसकी कोई मदद नहीं करेंगे.

-गोलू साइकिल चला रहा था अचानक पिंकी से जाकर टकरा गया.

पिंकी- घंटी मार कर नहीं चल सकता है क्या?

गोलू- पूरी साइकिल मार दी है और तुम घंटी मारने की ही बात कर रही हो,

-चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड से- बेबी आपको कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाउंगा.

गर्लफ्रेंड- दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे?

चिंटू- पागल का क्या भरोसा है बेबी, वो तो कुछ भी कर सकता है ना.

