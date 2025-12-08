scorecardresearch
 
Joke: बीवी ने राजू को दी शराब पीने की परमिशन, वजह जानकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

Viral Hindi Jokes: जीवन की भागदौड़ के बीच हंसी-मजाक करना सेहत को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन काम का प्रेशर और बिजी लाइफ में मुस्कुराने का समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आपकी मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम आपके लिए फिर से मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं.

-बीवी- सुनो जी, आज से तुम जितना मन करे उतनी शराब पी लेना... मैं मना नहीं करुंगी.
राजू- क्यों ऐसा भी क्या हो गया?
बीवी- कल तुमने नशे में पूरे घर की सफाई की. मैं चाहती हूं कि आप रोज ऐसे ही काम करो.

 

- सोनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सड़क किनारे बैठा होता है, तभी तेज हवा की वजह से धूल उड़ने लगती है.
सोनू- इतनी धूल उड़ रही है तुम मुंह रुमाल से ढक क्यों नहीं लेती हो?
गर्लफ्रेंड- अगर मुंह ढक लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं मुंह फूलाकर बैठी हूं.

 - पिंकी- आ तो रहे हो मायके मेरे साथ, पर वहां लड़ना मत.
वो मेरे पिताजी का घर है.
पति- तो जो तुम मेरे पिताजी के घर में मेरे साथ लड़ती हो उसका क्या?

- गोलू- तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार किसे मानते हो?
दोस्त- उसे जो आज भी अपने फोन पर पासवर्ड नहीं लगाता है.

 

- लड़का- मुझे तुमसे प्यार है.
लड़की- अच्छी बात है.
लड़का- हां... क्या तुमको भी है?
लड़की- हां...सबको होता है. मुझे भी है किसी और से प्यार.

-मोलू- तुमको चाय कितनी पसंद है?
दोस्त- बहुत है.
मोलू- तो बताओ तुम चाय पीने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हो?
दोस्त- अरे मत पूछो...एक बार तो लड़की देखने तक चला गया था.
 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

