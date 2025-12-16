Viral Jokes: बॉस ने पूछा ऑफिस लेट आने का कारण, तो राजू ने दिया ऐसा जवाब, हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

-बॉस- तुम रोज ऑफिस लेट क्यों आते हो?

राजू- सर, नींद और अलार्म के बीच युद्ध होता है रोज.

बॉस-तो क्या फिर.

राजू- रोज नींद जीत जाती है और अलार्म बंद हो जाता है.

-एग्जाम में एक सवाल आया था, चैलेंज का क्या मतलब होता है?

मोलू ने पूरा पेपर खाली छोड़ा और लास्ट में लिखा... अगर हिम्मत है तो पास करके दिखा यही असली चैलेंज है.



-गोलू समोसा तोड़कर केवल अंदर का मसाला खाए जा रहा था.

दोस्त- भाई ये सब क्या कर रहा है?

गोलू- भाई बीमार हूं कुछ दिन से...

डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है इसलिए बस अंदर का मसाला खा रहा हूं.



सोनू- सर मैं खाना खा रहा था और मुझे आपके सूप में ये बाल मिला है.

वेटर- सर, हमारा होटल घर जैसा है.

सोनू- हां तो क्या हुआ.

वेटर- तो सर, घर में कभी-कभी बाल तो आ ही जाते हैं खाने में.

-मां- किचन से एक गिलास ले आना.

पिंकी - मां मुझे किचन में एक भी गिलास नहीं दिखाई दे रहा है.

मां- चूल्हा दिखाई दे बेटा?

पिंकी - हां.

मां- एक काम कर चूल्हा जला के रख मैं तेरा फोन उसमें जला देती हूं... फोन से ध्यान हटेगा तो गिलास दिखेगा ना.

-रिंकी- मेरे गांव में बोलने वाला रेडियो सबसे पहले मेरे पापा लेकर आए थे.

पापा- गलत बात है बेटा... अपनी मां के बारे में ऐसा नहीं बोलते.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----