scorecardresearch
 

Feedback

Funny Hindi Jokes: जब पति ने सुना 'पिंकी को भगवान ने फुर्सत में बनाया है' , दिया ऐसा जवाब...

Funny Hindi Jokes: आजकल की टेंशन भरी लाइफ में लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो रही है. रोज काम का प्रेशर और भागदौड़ के बीच लोग हंसने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम फिर लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपके चेहरे पर हंसी लौट सकती है.

Advertisement
X
Viral Jokes
Viral Jokes

- पिंकी अपने पति से कहती है- आपको पता है ना... भगवान ने मुझे कितनी फुर्सत में बनाया है?
पति- भगवान को ऐसे फालतू कामों के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं होती.
पिंकी- आज का खाना नहीं मिलेगा तुमको. 


- डॉक्टर- क्या हुआ?
नेहा- कुछ नहीं, तुम नहीं समझ सकोगे?
डॉक्टर- बेटा मैं डॉक्टर हूं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं...


- गोलू- औरतों को बस तीन ही चीजें चाहिए होती है.
दोस्त- क्या?
गोलू- सुंदर काया, पर्स में पैसों की माया और एक आवाज में स्वामी जी चिल्लाए... देवी अभी आया...

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
बुजुर्ग महिला ने अदालत में क्यों लगाई तलाक की अर्जी? पढ़ें मजेदार जोक्स 
Jokes in Bengali
ससुर की कंजूसी पर दामाद ने किया कुछ ऐसा… जोक्स पढ़कर खूब हंसेंगे आप 
Jokes
Jokes: भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? वजह जानकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप 
JOKES
मच्छरों से परेशान अंग्रेज ने जुगनू देख कही ऐसी बात, चुटकुला पढ़कर हंसेंगे आप 
Bengali Jokes
पड़ोसी की बीवी के गुम होने पर सोनू क्यों हुआ नाराज? वजह जानकर ठहाके लगाएंगे आप 

ऐसे ही और जोक्स के लिए यहां क्लिक करें...

-सोनू- मुकेश को बीड़ी पीने की आदत लगी थी.
मोनू- तो क्या हो गया?
सोनू- उसके घरवालों ने उसे योगा क्लास भेजा ताकी उसका ध्यान गलत जगह ना लगे...
मोनू- हां तो अब क्या हुआ...
सोनू- अब मुकेश उल्टा होकर पांव से भी बीड़ी पी पा रहा है.
नेहा बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाती है


-राजू- प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा लग जाता होगा
डॉक्टर- करीब 60 हजार
राजू- अच्छा... अगर प्लास्टिक हम खुद लाकर दे तो मोटा-मोटा कितना खर्चा आएगा?
डॉक्टर- बेटा तुम रहने दो... तुम्हारा बस चले तो कहीं प्लास्टिक गला कर चिपका ना दो...

Advertisement

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement