scorecardresearch
 

Feedback

Desi Jokes: हंसने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने के लिए पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल ये जोक्स

Funny hindi Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि हंसी-मजाक करना भूल से गए हैं. जीवन के बाकी कामों के चक्कर में लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते. आइए आज फिर मजेदार जोक्स की मदद से अपने चहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं.

Advertisement
X
Funny Hindi Jokes
Funny Hindi Jokes

- चिंटू- देख भाई मैंने सुना है, औरत जब 40 की हो जाती है तो समझदार हो जाती है.
पिंटू- भाई पहले ये बता वो कौन सी औरत अपने आप को 40 की मानती है.

 

- गोलू अस्पताल में जाता है और कहता है
गोलू- डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है आप बिना जांचे बता सकते हो क्या?
सामने से आवाज आती है- हां आपकी आखें कमजोर हैं,
गोलू- सर आप डॉक्टर नहीं भगवान हैं, बिना चेक करे बता दिया
फिर सामने से आवाज आती है- भगवान नहीं भाई, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूं… डॉक्टर तो तीसरी मंज़िल पर बैठते हैं, तू जल्दी जाकर आंखों को दिखा.

सम्बंधित ख़बरें

Funny Jokes in Hindi
ऐसी कौन-सी चीज है जो खींचने पर छोटी होती है? जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप 
JOKES
बाबा ने कहा-अपने पति को आजाद छोड़ो, बीवी ने दिया ऐसा जवाब... 
JOKES
अमरूद में कीड़ा निकलने पर दुकानदार ने दिया ऐसा जवाब... चुटकुला पढ़कर खूब हंसेंगे आप 
Desi jokes in Hindi
प्रेग्नेंट बीवी ने कही ऐसी बात, सुनकर पति के उड़ गए होश... पढ़ें Viral Jokes 
Short Jokes for Fun
Jokes: जब पत्नी ने पूछा- बाहर क्यों जाते हो? पति ने दिया ये मजेदार जवाब 

 

- राजू के पड़ोस की लड़की एक हफ्ते के लिए नानी के घर चले जाती है...
सुबह-सुबह राजू छत की ओर सीढ़ियां चढ़ ही रहा था,
तभी पीछे से बीवी की आवाज आती है...
दोस्त- कहां जा रहा है भाई?
राजू-चिड़ियों को दाना देने जा रहा हूं.
दोस्त- 7 दिन तक वहां कोई चिड़िया नहीं दिखेगी, वो नानी के घर गई है भाई...

Advertisement

से ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

 

- पिंकी की शादी के बाद उसके सहेली उससे मिलती है
सहेली- तू शादी के बाद कमजोर क्यों हो गई है?
पिंकी- क्या बताऊं बहन, मैं घर का काम कर रही हूं आजकल तो मेरी सास और सांस दोनों फूल रहे हैं... केवल मैं ही कमजोर हो रही हूं.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Advertisement