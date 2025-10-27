Desi Jokes: हंसने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने के लिए पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल ये जोक्स

- चिंटू- देख भाई मैंने सुना है, औरत जब 40 की हो जाती है तो समझदार हो जाती है.

पिंटू- भाई पहले ये बता वो कौन सी औरत अपने आप को 40 की मानती है.

- गोलू अस्पताल में जाता है और कहता है

गोलू- डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है आप बिना जांचे बता सकते हो क्या?

सामने से आवाज आती है- हां आपकी आखें कमजोर हैं,

गोलू- सर आप डॉक्टर नहीं भगवान हैं, बिना चेक करे बता दिया

फिर सामने से आवाज आती है- भगवान नहीं भाई, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूं… डॉक्टर तो तीसरी मंज़िल पर बैठते हैं, तू जल्दी जाकर आंखों को दिखा.

- राजू के पड़ोस की लड़की एक हफ्ते के लिए नानी के घर चले जाती है...

सुबह-सुबह राजू छत की ओर सीढ़ियां चढ़ ही रहा था,

तभी पीछे से बीवी की आवाज आती है...

दोस्त- कहां जा रहा है भाई?

राजू-चिड़ियों को दाना देने जा रहा हूं.

दोस्त- 7 दिन तक वहां कोई चिड़िया नहीं दिखेगी, वो नानी के घर गई है भाई...

- पिंकी की शादी के बाद उसके सहेली उससे मिलती है

सहेली- तू शादी के बाद कमजोर क्यों हो गई है?

पिंकी- क्या बताऊं बहन, मैं घर का काम कर रही हूं आजकल तो मेरी सास और सांस दोनों फूल रहे हैं... केवल मैं ही कमजोर हो रही हूं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

