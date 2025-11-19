Chutkule: जब पिंकी ने कहा- सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, दोस्त ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब

- बाबा- बेटा तुझ पर किसी काली शक्ति का साया है.

राजू- खबरदार बाबा, मेरी उससे परसों शादी होने वाली है.

- सोनू अपनी सास से कहता है- आपकी बेटी में जरा सा भी दिमाग नहीं है.

सास- मुझे पता है... तभी उसकी शादी अच्छी जगह नहीं हुई.



- गोलू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है- एक जमाना था, लोग प्यार में अमर होते थे.

गर्लफ्रेंड- फिर क्या हुआ?

गोलू- फिर लोग प्यार में अंधे हुए...

गर्लफ्रेंड- फिर?

गोलू- अब लोग तोतले होते जा रहे हैं.

गर्लफ्रेंड- कैसे?

गोलू- मेले बाबू ने थाना थाया क्या?

- पिंकी- सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है.

दोस्त- ऐसा है तो बताओ... मुर्गा जल्दी उठता है पर उसकी उम्र लंबी क्यों नहीं होती?



- मोलू-एक चीज बताओ जो तुम शादी के बाद नहीं भूल सकते हो...

भोलू- घर पर मोबाइल.

मोलू- वो कैसे?

भोलू- घर पर मोबाइल भूल गया तो बीवी चेक कर सकती है ना....



