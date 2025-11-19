scorecardresearch
 

Chutkule: जब पिंकी ने कहा- सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, दोस्त ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब

Viral Jokes: आजकल लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि मुस्कुराना तो दूर, हंसी-मजाक करना भी जैसे भूलते जा रहे हैं. ऐसे में आपकी मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम फिर लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले. आइए इन चुटकुलों की मदद से ठहाके लगाएं.

Jokes
Jokes

- बाबा- बेटा तुझ पर किसी काली शक्ति का साया है.
राजू- खबरदार बाबा, मेरी उससे परसों शादी होने वाली है.


- सोनू अपनी सास से कहता है- आपकी बेटी में जरा सा भी दिमाग नहीं है.
सास- मुझे पता है... तभी उसकी शादी अच्छी जगह नहीं हुई.


- गोलू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है- एक जमाना था, लोग प्यार में अमर होते थे.
गर्लफ्रेंड- फिर क्या हुआ? 
गोलू- फिर लोग प्यार में अंधे हुए...
गर्लफ्रेंड- फिर?
गोलू- अब लोग तोतले होते जा रहे हैं.
गर्लफ्रेंड- कैसे?
गोलू- मेले बाबू ने थाना थाया क्या?

- पिंकी- सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है.
दोस्त- ऐसा है तो बताओ... मुर्गा जल्दी उठता है पर उसकी उम्र लंबी क्यों नहीं होती?


- मोलू-एक चीज बताओ जो तुम शादी के बाद नहीं भूल सकते हो...
भोलू- घर पर मोबाइल. 
मोलू- वो कैसे? 
भोलू- घर पर मोबाइल भूल गया तो बीवी चेक कर सकती है ना....

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

