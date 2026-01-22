scorecardresearch
 
अखबार में लिखा था– 'पत्नी छोड़ो और झोला पकड़ो...' राजू ने फिर जो किया जानकर मजा आ जाएगा, पढ़ें जोक्स

Hindi Jokes: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. काम का प्रेशर, टेंशन और रोजमर्रा की दिक्कतें लोगों को कई बार मुस्कुराने तक का मौका नहीं दे पाती. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले जो आपके हंसाने में मदद करेंगे.

-गोलू ने अपनी बीवी को मैसेज किया...
आज मेरे दोस्त भी साथ आ रहे हैं, खाना बना कर रखना...
बीवी मैसेज देखती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती...
गोलू – मेरी सैलरी भी बढ़ गई है... तुम्हारे लिए कुछ लेते हुए आऊंगा.
बीवी का तुरंत रिप्लाई आता है – साड़ी लेते हुए आना.
गोलू – बस चेक कर रहा था कि तुम मैसेज पढ़ रही हो या नहीं... अब खाना बना देना टाइम से, कोई सैलरी नहीं बढ़ी है मेरी.

 

-राजू सुबह-सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था – "पत्नी छोड़ो और झोला पकड़ो..."
यह पढ़ते ही राजू का सिर चकरा गया...
फिर राजू चश्मा लाया और ध्यान से पढ़ा... 
अखबार में लिखा था – पन्नी छोड़ो और झोला पकड़ो...

-पिंकी को एक लड़का प्यार से पूछता है –आप क्या करती हो?
पिंकी – तुम जैसे लड़कों को इग्नोर...

 

यह भी पढ़ें: अचानक ठंड बढ़ने पर रोने लगी पिंकी, "Hindi Viral Jokes: अचानक ठंड बढ़ने पर रोने लगी पिंकी, वजह जानकर आप हंसने लगोगे... पढ़ें मजेदार जोक्स

-बीवी – इतनी रात हो गई... कहां थे इतनी देर?
पति – बॉस के साथ डिनर कर रहा था
बीवी – क्या-क्या खाया?
पति – वही जो रोज़ घर पर खाता हूं...
बीवी- क्या मतलब?
पति- गालियां खाई...

 

-भोलू डॉक्टर के पास जाकर मजाक करता है...
भोलू-  सर मुझे अजीब सी बीमारी लग गई है.
डॉक्टर- क्या?
भोलू- पूरी रात सोता रहता हूं मैं... इस वजह से दिन जागकर गुजारने पड़ते हैं.
डॉक्टर- एक काम करो तुम सारी रात धूप में बैठ जाओ, अगले दिन तुम स्वस्थ हो जाओगे.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

