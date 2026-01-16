उत्तराखंड में आग का तांडव... जंगल से खेतों तक पहुंचीं लपटें, सेब के सैकड़ों पेड़ जलकर खाक

उत्तराखंड में देहरादून के पर्वतीय इलाके त्यूणी में जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है. हरटाड़ गांव के पास आग जंगल में आग भड़की, इसके बाद कृषि क्षेत्र भी चपेट में आ गया. आग की लपटों ने देखते ही देखते सेब के बगीचों को चपेट में ले लिया, जिससे सैकड़ों एप्पल ट्री जल गए. इस आग की चपेट में एक दो मंजिला छानी भी आ गई, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई. इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है.

आग इतनी विकराल थी कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जंगल में लगी आग जब खेतों और बगीचों की ओर बढ़ी तो ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. लोग अपनी मेहनत और फसलों को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. सेब के बगीचों से उठता घना धुआं और आग की ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, हालात भयावह हो गए.

ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और दुर्गम पहाड़ी इलाके के कारण आग को बुझा पाना मुश्किल हो गया. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सैकड़ों पेड़ और कृषि संपत्ति खाक हो चुकी थी. इसी के साथ दो मंजिला छानी (कच्चा मकान) को भी आग ने चपेट में ले लिया. किसानों की वर्षों की मेहनत कुछ ही देर में तबाह हो गई.

इस अग्निकांड का सबसे ज्यादा असर स्थानीय सेब किसानों पर पड़ा है. जिन बगीचों से इस सीजन अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही थी, वे अब नष्ट हो चुके हैं. किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. आग से तबाही की भयावह तस्वीरें और वीडियो सोशल वायरल हो रहे हैं, जिनमें जलते सेब के पेड़, धधकती छानी और धुएं से ढका पूरा इलाका साफ देखा जा सकता है. आग से प्रभावित किसानों ने शासन-प्रशासन से मदद की मांग की है. उनका कहना है कि इस नुकसान से उबर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा. फिलहाल इलाके में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं.

