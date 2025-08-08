धराली बर्बाद... अब 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश, डॉग्स से ड्रोन तक ऐसे चल रहा रेस्क्यू

Dharali rescue operation update: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में चार दिनों पहले विनाशकारी आपदा आई थी. इस आपदा में कई लोगों की जान ले ली तो कई घर, होम स्टे और रेस्टोरेंट बाढ़ में तबाह हो गए. आपदा स्थल से लोगों की मार्मिक तस्वीरें और वीडियो आईं. वहीं दूसरी ओर लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक 128 लोगों को बचाया गया. मंगलवार से अब तक कुल 566 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. फ्लैश फ्लड में अब तक चार लोगों की मौत हो गई, इनमें दो शव बुधवार को मिले हैं.

धराली में कितने लोग लापता?

धराली में कितने लोग अभी भी लापता हैं, इसे लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने आंकड़े जारी किए हैं. यूएसडीएमए के अनुसार, अभी भी 16 लोग लापता हैं, जिनमें 9 आर्मी जवान और 7 नागरिक शामिल हैं.

वहीं, भारतीय सेना के अनुसार लापता लोगों की संख्या 100 के पार हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 'मजदूरी के पैसे लेकर जल्द वापस लौट आऊंगा', धराली आपदा में लापता हुए संभल के सलमान और फुरकान की लास्ट कॉल, परिजनों ने बताई पूरी कहानी

स्थानीय लोगों ने धराली आपदा पर क्या कहा?

Advertisement

धराली में आई आपदा पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा है कि जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया था उस समय कई मेहमान होटल में रुक थे. साथ ही बिहार और नेपाल से आए कई मज़दूर होटल के निर्माण के लिए काम कर रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि लापता लोगों की संख्या और बढ़ सकती है.

आपदा-प्रभावित धाराली गांव में शुक्रवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा (Photo: PTI)

धराली में रेस्क्यू अभियान में कितने लोग जुटे हैं?

यूएसडीएमए के अनुसार, रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाया जा सके. राहत कार्यों में कुल 800 जवान लगे हुए हैं. इनमें कई एजेंसियां भी शामिल हैं, जैसे - आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान.

राहत कार्यों में स्निफर डॉग्स और रडार की मदद ली जा रही है ताकि मलबे में फंसे लोगों और शवों को ढूंढा जा सके.

आईटीबीपी के अनुसार, शुक्रवार को 128 लोगों को मातली स्थित हेलीपैड तक लाया गया. वहीं दूसरी ओर सेना ने भागीरथी नदी पर एक अस्थायी पुल तैयार किया ताकि घायलों और पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके.

---- समाप्त ----